시그널 / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 리뷰
안정성
134
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 384%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 628
이익 거래:
6 029 (90.96%)
손실 거래:
599 (9.04%)
최고의 거래:
625.72 GLD
최악의 거래:
-2 114.25 GLD
총 수익:
43 166.55 GLD (4 421 872 pips)
총 손실:
-34 372.46 GLD (2 594 230 pips)
연속 최대 이익:
721 (1 541.66 GLD)
연속 최대 이익:
3 641.33 GLD (80)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
45.51%
최대 입금량:
98.19%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
181
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
6 179 (93.23%)
숏(주식차입매도):
449 (6.77%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.33 GLD
평균 이익:
7.16 GLD
평균 손실:
-57.38 GLD
연속 최대 손실:
45 (-2 062.72 GLD)
연속 최대 손실:
-3 235.00 GLD (19)
월별 성장률:
44.72%
연간 예측:
544.04%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
497.58 GLD
최대한의:
6 174.09 GLD (38.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.23% (3 162.77 GLD)
자본금별:
89.75% (2 940.72 GLD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 4666
XAGUSD 1960
NZDCAD 1
AUDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.1K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 221K
NZDCAD 15
AUDCAD -60
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +625.72 GLD
최악의 거래: -2 114 GLD
연속 최대 이익: 80
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +1 541.66 GLD
연속 최대 손실: -2 062.72 GLD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 67
TMGM.TradeMax-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
FusionMarkets-Live 2
1.83 × 71
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
ICMarketsSC-Live04
2.36 × 28
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
ACYFX-Live03
10.50 × 2
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
VantageInternational-Live 11
13.25 × 149
VantageInternational-Live 3
14.03 × 145
FINAM-Real4
15.75 × 4
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
리뷰 없음
2026.01.08 06:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.