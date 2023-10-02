- 자본
- 축소
트레이드:
6 628
이익 거래:
6 029 (90.96%)
손실 거래:
599 (9.04%)
최고의 거래:
625.72 GLD
최악의 거래:
-2 114.25 GLD
총 수익:
43 166.55 GLD (4 421 872 pips)
총 손실:
-34 372.46 GLD (2 594 230 pips)
연속 최대 이익:
721 (1 541.66 GLD)
연속 최대 이익:
3 641.33 GLD (80)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
45.51%
최대 입금량:
98.19%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
181
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
6 179 (93.23%)
숏(주식차입매도):
449 (6.77%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.33 GLD
평균 이익:
7.16 GLD
평균 손실:
-57.38 GLD
연속 최대 손실:
45 (-2 062.72 GLD)
연속 최대 손실:
-3 235.00 GLD (19)
월별 성장률:
44.72%
연간 예측:
544.04%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
497.58 GLD
최대한의:
6 174.09 GLD (38.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.23% (3 162.77 GLD)
자본금별:
89.75% (2 940.72 GLD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4666
|XAGUSD
|1960
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.1K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|221K
|NZDCAD
|15
|AUDCAD
|-60
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +625.72 GLD
최악의 거래: -2 114 GLD
연속 최대 이익: 80
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +1 541.66 GLD
연속 최대 손실: -2 062.72 GLD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 67
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
FusionMarkets-Live 2
|1.83 × 71
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
ICMarketsSC-Live04
|2.36 × 28
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
VantageInternational-Live 11
|13.25 × 149
|
VantageInternational-Live 3
|14.03 × 145
|
FINAM-Real4
|15.75 × 4
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
384%
0
0
USD
USD
6.6K
GLD
GLD
134
88%
6 628
90%
46%
1.25
1.33
GLD
GLD
90%
1:300