- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 471
Negociações com lucro:
5 892 (91.05%)
Negociações com perda:
579 (8.95%)
Melhor negociação:
625.72 GLD
Pior negociação:
-2 114.25 GLD
Lucro bruto:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Perda bruta:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
721 (1 541.66 GLD)
Máximo lucro consecutivo:
3 641.33 GLD (80)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.51%
Depósito máximo carregado:
98.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
171
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
6 022 (93.06%)
Negociações curtas:
449 (6.94%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.34 GLD
Lucro médio:
7.10 GLD
Perda média:
-57.31 GLD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-2 062.72 GLD)
Máxima perda consecutiva:
-3 235.00 GLD (19)
Crescimento mensal:
44.98%
Previsão anual:
547.20%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
497.58 GLD
Máximo:
6 174.09 GLD (38.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.23% (3 162.77 GLD)
Pelo Capital Líquido:
89.75% (2 940.72 GLD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +625.72 GLD
Pior negociação: -2 114 GLD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +1 541.66 GLD
Máxima perda consecutiva: -2 062.72 GLD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
373%
0
0
USD
USD
6.5K
GLD
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
GLD
90%
1:300