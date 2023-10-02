SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 comentários
Confiabilidade
133 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 471
Negociações com lucro:
5 892 (91.05%)
Negociações com perda:
579 (8.95%)
Melhor negociação:
625.72 GLD
Pior negociação:
-2 114.25 GLD
Lucro bruto:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Perda bruta:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
721 (1 541.66 GLD)
Máximo lucro consecutivo:
3 641.33 GLD (80)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.51%
Depósito máximo carregado:
98.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
171
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
6 022 (93.06%)
Negociações curtas:
449 (6.94%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.34 GLD
Lucro médio:
7.10 GLD
Perda média:
-57.31 GLD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-2 062.72 GLD)
Máxima perda consecutiva:
-3 235.00 GLD (19)
Crescimento mensal:
44.98%
Previsão anual:
547.20%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
497.58 GLD
Máximo:
6 174.09 GLD (38.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.23% (3 162.77 GLD)
Pelo Capital Líquido:
89.75% (2 940.72 GLD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +625.72 GLD
Pior negociação: -2 114 GLD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +1 541.66 GLD
Máxima perda consecutiva: -2 062.72 GLD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Sem comentários
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.