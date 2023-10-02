- Croissance
Trades:
2 012
Bénéfice trades:
1 760 (87.47%)
Perte trades:
252 (12.52%)
Meilleure transaction:
208.73 GLD
Pire transaction:
-552.84 GLD
Bénéfice brut:
21 528.41 GLD (1 313 723 pips)
Perte brute:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
231 (605.11 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 476.42 GLD (178)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
37.37%
Charge de dépôt maximale:
10.54%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
352
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
1 569 (77.98%)
Courts trades:
443 (22.02%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
1.53 GLD
Bénéfice moyen:
12.23 GLD
Perte moyenne:
-73.19 GLD
Pertes consécutives maximales:
8 (-984.04 GLD)
Perte consécutive maximale:
-1 252.45 GLD (5)
Croissance mensuelle:
27.31%
Prévision annuelle:
331.34%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
497.58 GLD
Maximal:
3 162.77 GLD (72.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.23% (3 162.77 GLD)
Par fonds propres:
41.40% (2 918.52 GLD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1815
|XAGUSD
|196
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.3K
|NZDCAD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|699K
|XAGUSD
|95K
|NZDCAD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +208.73 GLD
Pire transaction: -553 GLD
Gains consécutifs maximales: 178
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +605.11 GLD
Perte consécutive maximale: -984.04 GLD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
99 USD par mois
117%
0
0
USD
USD
6K
GLD
GLD
119
72%
2 012
87%
37%
1.16
1.53
GLD
GLD
49%
1:300