Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 avis
Fiabilité
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2023 117%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 012
Bénéfice trades:
1 760 (87.47%)
Perte trades:
252 (12.52%)
Meilleure transaction:
208.73 GLD
Pire transaction:
-552.84 GLD
Bénéfice brut:
21 528.41 GLD (1 313 723 pips)
Perte brute:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
231 (605.11 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 476.42 GLD (178)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
37.37%
Charge de dépôt maximale:
10.54%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
352
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
1 569 (77.98%)
Courts trades:
443 (22.02%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
1.53 GLD
Bénéfice moyen:
12.23 GLD
Perte moyenne:
-73.19 GLD
Pertes consécutives maximales:
8 (-984.04 GLD)
Perte consécutive maximale:
-1 252.45 GLD (5)
Croissance mensuelle:
27.31%
Prévision annuelle:
331.34%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
497.58 GLD
Maximal:
3 162.77 GLD (72.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.23% (3 162.77 GLD)
Par fonds propres:
41.40% (2 918.52 GLD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1815
XAGUSD 196
NZDCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.3K
NZDCAD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 699K
XAGUSD 95K
NZDCAD 15
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.73 GLD
Pire transaction: -553 GLD
Gains consécutifs maximales: 178
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +605.11 GLD
Perte consécutive maximale: -984.04 GLD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 14:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.31 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.04 10:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.