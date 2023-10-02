- 成長
トレード:
6 471
利益トレード:
5 892 (91.05%)
損失トレード:
579 (8.95%)
ベストトレード:
625.72 GLD
最悪のトレード:
-2 114.25 GLD
総利益:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
総損失:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
最大連続の勝ち:
721 (1 541.66 GLD)
最大連続利益:
3 641.33 GLD (80)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.51%
最大入金額:
98.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
171
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
6 022 (93.06%)
短いトレード:
449 (6.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.34 GLD
平均利益:
7.10 GLD
平均損失:
-57.31 GLD
最大連続の負け:
45 (-2 062.72 GLD)
最大連続損失:
-3 235.00 GLD (19)
月間成長:
44.98%
年間予想:
547.20%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
497.58 GLD
最大の:
6 174.09 GLD (38.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.23% (3 162.77 GLD)
エクイティによる:
89.75% (2 940.72 GLD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- ドローダウン
ベストトレード: +625.72 GLD
最悪のトレード: -2 114 GLD
最大連続の勝ち: 80
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +1 541.66 GLD
最大連続損失: -2 062.72 GLD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
レビューなし
