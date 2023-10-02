シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
レビュー0件
信頼性
133週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 471
利益トレード:
5 892 (91.05%)
損失トレード:
579 (8.95%)
ベストトレード:
625.72 GLD
最悪のトレード:
-2 114.25 GLD
総利益:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
総損失:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
最大連続の勝ち:
721 (1 541.66 GLD)
最大連続利益:
3 641.33 GLD (80)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.51%
最大入金額:
98.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
171
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
6 022 (93.06%)
短いトレード:
449 (6.94%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.34 GLD
平均利益:
7.10 GLD
平均損失:
-57.31 GLD
最大連続の負け:
45 (-2 062.72 GLD)
最大連続損失:
-3 235.00 GLD (19)
月間成長:
44.98%
年間予想:
547.20%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
497.58 GLD
最大の:
6 174.09 GLD (38.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.23% (3 162.77 GLD)
エクイティによる:
89.75% (2 940.72 GLD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +625.72 GLD
最悪のトレード: -2 114 GLD
最大連続の勝ち: 80
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +1 541.66 GLD
最大連続損失: -2 062.72 GLD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください