いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 0.30 × 33 FusionMarkets-Live 2 0.85 × 33 TMGM.TradeMax-Demo 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 1.09 × 23 ICMarketsSC-Live31 2.30 × 299 Tickmill-Live05 3.80 × 174 TradeMaxGlobal-Live6 3.97 × 143 TMGM.TradeMax-Live6 5.27 × 67 ForexTimeFXTM-ECN2 5.51 × 71 SwitchMarkets-Real 5.53 × 34 ICMarketsSC-Live32 6.73 × 11 Weltrade-Live 8.91 × 115 VantageInternational-Demo 10.77 × 250 XMGlobal-Real 24 19.13 × 198 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 23.00 × 1 FXDDTrading-MT4 Live Server 5 24.00 × 2 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは