SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
133 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 471
Gewinntrades:
5 892 (91.05%)
Verlusttrades:
579 (8.95%)
Bester Trade:
625.72 GLD
Schlechtester Trade:
-2 114.25 GLD
Bruttoprofit:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Bruttoverlust:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
721 (1 541.66 GLD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 641.33 GLD (80)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
45.51%
Max deposit load:
98.19%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
171
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.40
Long-Positionen:
6 022 (93.06%)
Short-Positionen:
449 (6.94%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 GLD
Durchschnittlicher Profit:
7.10 GLD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.31 GLD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-2 062.72 GLD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 235.00 GLD (19)
Wachstum pro Monat :
44.98%
Jahresprognose:
547.20%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
497.58 GLD
Maximaler:
6 174.09 GLD (38.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.23% (3 162.77 GLD)
Kapital:
89.75% (2 940.72 GLD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +625.72 GLD
Schlechtester Trade: -2 114 GLD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 80
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 541.66 GLD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 062.72 GLD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Miner Plus
99 USD pro Monat
373%
0
0
USD
6.5K
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
90%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.