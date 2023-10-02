- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6 471
Gewinntrades:
5 892 (91.05%)
Verlusttrades:
579 (8.95%)
Bester Trade:
625.72 GLD
Schlechtester Trade:
-2 114.25 GLD
Bruttoprofit:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Bruttoverlust:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
721 (1 541.66 GLD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 641.33 GLD (80)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
45.51%
Max deposit load:
98.19%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
171
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.40
Long-Positionen:
6 022 (93.06%)
Short-Positionen:
449 (6.94%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 GLD
Durchschnittlicher Profit:
7.10 GLD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.31 GLD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-2 062.72 GLD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 235.00 GLD (19)
Wachstum pro Monat :
44.98%
Jahresprognose:
547.20%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
497.58 GLD
Maximaler:
6 174.09 GLD (38.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.23% (3 162.77 GLD)
Kapital:
89.75% (2 940.72 GLD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +625.72 GLD
Schlechtester Trade: -2 114 GLD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 80
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 541.66 GLD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 062.72 GLD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
373%
0
0
USD
USD
6.5K
GLD
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
GLD
90%
1:300