- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 074
Profit Trade:
1 822 (87.84%)
Loss Trade:
252 (12.15%)
Best Trade:
208.73 GLD
Worst Trade:
-552.84 GLD
Profitto lordo:
21 708.29 GLD (1 347 567 pips)
Perdita lorda:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Vincite massime consecutive:
231 (605.11 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
1 476.42 GLD (178)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.37%
Massimo carico di deposito:
10.54%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
385
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
1 631 (78.64%)
Short Trade:
443 (21.36%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.57 GLD
Profitto medio:
11.91 GLD
Perdita media:
-73.19 GLD
Massime perdite consecutive:
8 (-984.04 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-1 252.45 GLD (5)
Crescita mensile:
31.38%
Previsione annuale:
380.70%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.58 GLD
Massimale:
3 162.77 GLD (72.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.23% (3 162.77 GLD)
Per equità:
41.40% (2 918.52 GLD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1849
|XAGUSD
|224
|NZDCAD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.4K
|NZDCAD
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|724K
|XAGUSD
|104K
|NZDCAD
|15
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.73 GLD
Worst Trade: -553 GLD
Vincite massime consecutive: 178
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +605.11 GLD
Massima perdita consecutiva: -984.04 GLD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
123%
0
0
USD
USD
6.2K
GLD
GLD
119
73%
2 074
87%
37%
1.17
1.57
GLD
GLD
49%
1:300