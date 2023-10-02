SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Miner Plus
Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2023 123%
RoboMarkets-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 074
Profit Trade:
1 822 (87.84%)
Loss Trade:
252 (12.15%)
Best Trade:
208.73 GLD
Worst Trade:
-552.84 GLD
Profitto lordo:
21 708.29 GLD (1 347 567 pips)
Perdita lorda:
-18 444.40 GLD (535 299 pips)
Vincite massime consecutive:
231 (605.11 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
1 476.42 GLD (178)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.37%
Massimo carico di deposito:
10.54%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
385
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
1 631 (78.64%)
Short Trade:
443 (21.36%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.57 GLD
Profitto medio:
11.91 GLD
Perdita media:
-73.19 GLD
Massime perdite consecutive:
8 (-984.04 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-1 252.45 GLD (5)
Crescita mensile:
31.38%
Previsione annuale:
380.70%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.58 GLD
Massimale:
3 162.77 GLD (72.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.23% (3 162.77 GLD)
Per equità:
41.40% (2 918.52 GLD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1849
XAGUSD 224
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.4K
NZDCAD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 724K
XAGUSD 104K
NZDCAD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.73 GLD
Worst Trade: -553 GLD
Vincite massime consecutive: 178
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +605.11 GLD
Massima perdita consecutiva: -984.04 GLD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 14:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.31 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.04 10:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Miner Plus
99USD al mese
123%
0
0
USD
6.2K
GLD
119
73%
2 074
87%
37%
1.17
1.57
GLD
49%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.