Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 comentarios
Fiabilidad
133 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 471
Transacciones Rentables:
5 892 (91.05%)
Transacciones Irrentables:
579 (8.95%)
Mejor transacción:
625.72 GLD
Peor transacción:
-2 114.25 GLD
Beneficio Bruto:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
721 (1 541.66 GLD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 641.33 GLD (80)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
45.51%
Carga máxima del depósito:
98.19%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
171
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.40
Transacciones Largas:
6 022 (93.06%)
Transacciones Cortas:
449 (6.94%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.34 GLD
Beneficio medio:
7.10 GLD
Pérdidas medias:
-57.31 GLD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-2 062.72 GLD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 235.00 GLD (19)
Crecimiento al mes:
44.98%
Pronóstico anual:
547.20%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
497.58 GLD
Máxima:
6 174.09 GLD (38.89%)
Reducción relativa:
De balance:
49.23% (3 162.77 GLD)
De fondos:
89.75% (2 940.72 GLD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +625.72 GLD
Peor transacción: -2 114 GLD
Máximo de ganancias consecutivas: 80
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +1 541.66 GLD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 062.72 GLD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Miner Plus
99 USD al mes
373%
0
0
USD
6.5K
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
90%
1:300
