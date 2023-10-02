- Incremento
Total de Trades:
6 471
Transacciones Rentables:
5 892 (91.05%)
Transacciones Irrentables:
579 (8.95%)
Mejor transacción:
625.72 GLD
Peor transacción:
-2 114.25 GLD
Beneficio Bruto:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
721 (1 541.66 GLD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 641.33 GLD (80)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
45.51%
Carga máxima del depósito:
98.19%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
171
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.40
Transacciones Largas:
6 022 (93.06%)
Transacciones Cortas:
449 (6.94%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.34 GLD
Beneficio medio:
7.10 GLD
Pérdidas medias:
-57.31 GLD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-2 062.72 GLD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 235.00 GLD (19)
Crecimiento al mes:
44.98%
Pronóstico anual:
547.20%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
497.58 GLD
Máxima:
6 174.09 GLD (38.89%)
Reducción relativa:
De balance:
49.23% (3 162.77 GLD)
De fondos:
89.75% (2 940.72 GLD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Mejor transacción: +625.72 GLD
Peor transacción: -2 114 GLD
Máximo de ganancias consecutivas: 80
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +1 541.66 GLD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 062.72 GLD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
