Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0 отзывов
Надежность
133 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 471
Прибыльных трейдов:
5 892 (91.05%)
Убыточных трейдов:
579 (8.95%)
Лучший трейд:
625.72 GLD
Худший трейд:
-2 114.25 GLD
Общая прибыль:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Общий убыток:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
721 (1 541.66 GLD)
Макс. прибыль в серии:
3 641.33 GLD (80)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.51%
Макс. загрузка депозита:
98.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
6 022 (93.06%)
Коротких трейдов:
449 (6.94%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.34 GLD
Средняя прибыль:
7.10 GLD
Средний убыток:
-57.31 GLD
Макс. серия проигрышей:
45 (-2 062.72 GLD)
Макс. убыток в серии:
-3 235.00 GLD (19)
Прирост в месяц:
44.98%
Годовой прогноз:
547.20%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
497.58 GLD
Максимальная:
6 174.09 GLD (38.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.23% (3 162.77 GLD)
По эквити:
89.75% (2 940.72 GLD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +625.72 GLD
Худший трейд: -2 114 GLD
Макс. серия выигрышей: 80
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +1 541.66 GLD
Макс. убыток в серии: -2 062.72 GLD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Gold Miner Plus
373%
0
0
USD
6.5K
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
90%
1:300
