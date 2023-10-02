- Прирост
Всего трейдов:
6 471
Прибыльных трейдов:
5 892 (91.05%)
Убыточных трейдов:
579 (8.95%)
Лучший трейд:
625.72 GLD
Худший трейд:
-2 114.25 GLD
Общая прибыль:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
Общий убыток:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
721 (1 541.66 GLD)
Макс. прибыль в серии:
3 641.33 GLD (80)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.51%
Макс. загрузка депозита:
98.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
6 022 (93.06%)
Коротких трейдов:
449 (6.94%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.34 GLD
Средняя прибыль:
7.10 GLD
Средний убыток:
-57.31 GLD
Макс. серия проигрышей:
45 (-2 062.72 GLD)
Макс. убыток в серии:
-3 235.00 GLD (19)
Прирост в месяц:
44.98%
Годовой прогноз:
547.20%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
497.58 GLD
Максимальная:
6 174.09 GLD (38.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.23% (3 162.77 GLD)
По эквити:
89.75% (2 940.72 GLD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +625.72 GLD
Худший трейд: -2 114 GLD
Макс. серия выигрышей: 80
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +1 541.66 GLD
Макс. убыток в серии: -2 062.72 GLD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
