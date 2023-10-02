- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 471
盈利交易:
5 892 (91.05%)
亏损交易:
579 (8.95%)
最好交易:
625.72 GLD
最差交易:
-2 114.25 GLD
毛利:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
毛利亏损:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
最大连续赢利:
721 (1 541.66 GLD)
最大连续盈利:
3 641.33 GLD (80)
夏普比率:
0.03
交易活动:
45.51%
最大入金加载:
98.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
171
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.40
长期交易:
6 022 (93.06%)
短期交易:
449 (6.94%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.34 GLD
平均利润:
7.10 GLD
平均损失:
-57.31 GLD
最大连续失误:
45 (-2 062.72 GLD)
最大连续亏损:
-3 235.00 GLD (19)
每月增长:
44.98%
年度预测:
547.20%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
497.58 GLD
最大值:
6 174.09 GLD (38.89%)
相对跌幅:
结余:
49.23% (3 162.77 GLD)
净值:
89.75% (2 940.72 GLD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4642
|XAGUSD
|1828
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|4.7K
|NZDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6M
|XAGUSD
|231K
|NZDCAD
|15
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +625.72 GLD
最差交易: -2 114 GLD
最大连续赢利: 80
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +1 541.66 GLD
最大连续亏损: -2 062.72 GLD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.85 × 33
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|2.30 × 299
|
Tickmill-Live05
|3.80 × 174
|
TradeMaxGlobal-Live6
|3.97 × 143
|
TMGM.TradeMax-Live6
|5.27 × 67
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|5.51 × 71
|
SwitchMarkets-Real
|5.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|6.73 × 11
|
Weltrade-Live
|8.91 × 115
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 250
|
XMGlobal-Real 24
|19.13 × 198
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|23.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|24.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
373%
0
0
USD
USD
6.5K
GLD
GLD
133
88%
6 471
91%
46%
1.26
1.34
GLD
GLD
90%
1:300