Wee Leong Tan

Gold Miner Plus

Wee Leong Tan
0条评论
可靠性
133
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2023 373%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 471
盈利交易:
5 892 (91.05%)
亏损交易:
579 (8.95%)
最好交易:
625.72 GLD
最差交易:
-2 114.25 GLD
毛利:
41 835.54 GLD (4 296 434 pips)
毛利亏损:
-33 184.82 GLD (2 520 282 pips)
最大连续赢利:
721 (1 541.66 GLD)
最大连续盈利:
3 641.33 GLD (80)
夏普比率:
0.03
交易活动:
45.51%
最大入金加载:
98.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
171
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.40
长期交易:
6 022 (93.06%)
短期交易:
449 (6.94%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.34 GLD
平均利润:
7.10 GLD
平均损失:
-57.31 GLD
最大连续失误:
45 (-2 062.72 GLD)
最大连续亏损:
-3 235.00 GLD (19)
每月增长:
44.98%
年度预测:
547.20%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
497.58 GLD
最大值:
6 174.09 GLD (38.89%)
相对跌幅:
结余:
49.23% (3 162.77 GLD)
净值:
89.75% (2 940.72 GLD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4642
XAGUSD 1828
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 4.7K
NZDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.6M
XAGUSD 231K
NZDCAD 15
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +625.72 GLD
最差交易: -2 114 GLD
最大连续赢利: 80
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +1 541.66 GLD
最大连续亏损: -2 062.72 GLD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.30 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.85 × 33
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 23
ICMarketsSC-Live31
2.30 × 299
Tickmill-Live05
3.80 × 174
TradeMaxGlobal-Live6
3.97 × 143
TMGM.TradeMax-Live6
5.27 × 67
ForexTimeFXTM-ECN2
5.51 × 71
SwitchMarkets-Real
5.53 × 34
ICMarketsSC-Live32
6.73 × 11
Weltrade-Live
8.91 × 115
VantageInternational-Demo
10.77 × 250
XMGlobal-Real 24
19.13 × 198
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
23.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
24.00 × 2
没有评论
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
