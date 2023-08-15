SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 217%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 915
Kârla kapanan işlemler:
8 846 (49.37%)
Zararla kapanan işlemler:
9 069 (50.62%)
En iyi işlem:
3 331.19 USD
En kötü işlem:
-796.50 USD
Brüt kâr:
238 204.59 USD (2 471 883 pips)
Brüt zarar:
-162 745.61 USD (2 649 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (149.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 816.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.56
Alış işlemleri:
8 958 (50.00%)
Satış işlemleri:
8 957 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
26.93 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 335.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 101.41 USD (11)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
20.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 181.59 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.50% (5 181.59 USD)
Varlığa göre:
22.11% (17 332.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6299
EURGBP 4527
AUDUSD 4023
USDCAD 3060
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 16K
EURGBP 19K
AUDUSD 14K
USDCAD 27K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -61K
EURGBP -50K
AUDUSD -6.7K
USDCAD -58K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 331.19 USD
En kötü işlem: -797 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +149.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 335.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Multi currency algo trading 
İnceleme yok
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.08.22 19:01
No swaps are charged on the signal account
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.14 23:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.07.23 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.08 21:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.26 11:44
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Enigma Pro
Ayda 30 USD
217%
0
0
USD
110K
USD
166
100%
17 915
49%
100%
1.46
4.21
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.