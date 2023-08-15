- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17 915
Kârla kapanan işlemler:
8 846 (49.37%)
Zararla kapanan işlemler:
9 069 (50.62%)
En iyi işlem:
3 331.19 USD
En kötü işlem:
-796.50 USD
Brüt kâr:
238 204.59 USD (2 471 883 pips)
Brüt zarar:
-162 745.61 USD (2 649 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (149.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 816.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.56
Alış işlemleri:
8 958 (50.00%)
Satış işlemleri:
8 957 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
26.93 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 335.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 101.41 USD (11)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
20.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 181.59 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.50% (5 181.59 USD)
Varlığa göre:
22.11% (17 332.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6299
|EURGBP
|4527
|AUDUSD
|4023
|USDCAD
|3060
|AUDCAD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|16K
|EURGBP
|19K
|AUDUSD
|14K
|USDCAD
|27K
|AUDCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-61K
|EURGBP
|-50K
|AUDUSD
|-6.7K
|USDCAD
|-58K
|AUDCAD
|-188
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 331.19 USD
En kötü işlem: -797 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +149.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 335.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 12
Multi currency algo trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
217%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
166
100%
17 915
49%
100%
1.46
4.21
USD
USD
22%
1:500