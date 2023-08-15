SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
179 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 233%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18 881
Gewinntrades:
9 323 (49.37%)
Verlusttrades:
9 558 (50.62%)
Bester Trade:
3 331.19 USD
Schlechtester Trade:
-796.50 USD
Bruttoprofit:
254 562.52 USD (2 576 564 pips)
Bruttoverlust:
-173 406.12 USD (2 762 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (149.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 816.53 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.68%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.66
Long-Positionen:
9 442 (50.01%)
Short-Positionen:
9 439 (49.99%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-4 335.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 101.41 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.69%
Jahresprognose:
20.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 181.59 USD (5.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.50% (5 181.59 USD)
Kapital:
22.11% (17 332.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 6747
EURGBP 4796
AUDUSD 4175
USDCAD 3157
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 17K
EURGBP 20K
AUDUSD 15K
USDCAD 29K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -68K
EURGBP -48K
AUDUSD -8.4K
USDCAD -59K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 331.19 USD
Schlechtester Trade: -797 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 335.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Pro-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
noch 49 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Multi currency algo trading 
Keine Bewertungen
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.08.22 19:01
No swaps are charged on the signal account
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.14 23:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.07.23 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.08 21:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.26 11:44
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Enigma Pro
30 USD pro Monat
233%
0
0
USD
116K
USD
179
100%
18 881
49%
100%
1.46
4.30
USD
22%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.