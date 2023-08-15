시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 리뷰
안정성
180
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 234%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
18 967
이익 거래:
9 365 (49.37%)
손실 거래:
9 602 (50.62%)
최고의 거래:
3 331.19 USD
최악의 거래:
-796.50 USD
총 수익:
255 884.28 USD (2 587 057 pips)
총 손실:
-174 196.91 USD (2 773 760 pips)
연속 최대 이익:
16 (149.84 USD)
연속 최대 이익:
5 816.53 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.68%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
15.76
롱(주식매수):
9 484 (50.00%)
숏(주식차입매도):
9 483 (50.00%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
4.31 USD
평균 이익:
27.32 USD
평균 손실:
-18.14 USD
연속 최대 손실:
14 (-4 335.74 USD)
연속 최대 손실:
-5 101.41 USD (11)
월별 성장률:
1.73%
연간 예측:
22.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 181.59 USD (5.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.50% (5 181.59 USD)
자본금별:
22.11% (17 332.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 6787
EURGBP 4812
AUDUSD 4187
USDCAD 3175
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 17K
EURGBP 21K
AUDUSD 15K
USDCAD 29K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -68K
EURGBP -47K
AUDUSD -8.7K
USDCAD -60K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 331.19 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +149.84 USD
연속 최대 손실: -4 335.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
49 더...
Multi currency algo trading 
리뷰 없음
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.09.02 14:40
No swaps are charged
2024.08.22 19:01
No swaps are charged on the signal account
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.14 23:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.08.07 14:57
No swaps are charged
2024.07.23 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.08 21:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.21 14:27
No swaps are charged
2024.06.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.30 13:52
No swaps are charged
2024.04.26 11:44
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Enigma Pro
월별 30 USD
234%
0
0
USD
117K
USD
180
100%
18 967
49%
100%
1.46
4.31
USD
22%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.