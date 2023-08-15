- 자본
- 축소
트레이드:
18 967
이익 거래:
9 365 (49.37%)
손실 거래:
9 602 (50.62%)
최고의 거래:
3 331.19 USD
최악의 거래:
-796.50 USD
총 수익:
255 884.28 USD (2 587 057 pips)
총 손실:
-174 196.91 USD (2 773 760 pips)
연속 최대 이익:
16 (149.84 USD)
연속 최대 이익:
5 816.53 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.68%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
15.76
롱(주식매수):
9 484 (50.00%)
숏(주식차입매도):
9 483 (50.00%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
4.31 USD
평균 이익:
27.32 USD
평균 손실:
-18.14 USD
연속 최대 손실:
14 (-4 335.74 USD)
연속 최대 손실:
-5 101.41 USD (11)
월별 성장률:
1.73%
연간 예측:
22.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 181.59 USD (5.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.50% (5 181.59 USD)
자본금별:
22.11% (17 332.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6787
|EURGBP
|4812
|AUDUSD
|4187
|USDCAD
|3175
|AUDCAD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|17K
|EURGBP
|21K
|AUDUSD
|15K
|USDCAD
|29K
|AUDCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-68K
|EURGBP
|-47K
|AUDUSD
|-8.7K
|USDCAD
|-60K
|AUDCAD
|-188
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 331.19 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +149.84 USD
연속 최대 손실: -4 335.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 12
Multi currency algo trading
리뷰 없음
