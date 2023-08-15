SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 avis
Fiabilité
165 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 216%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 902
Bénéfice trades:
8 837 (49.36%)
Perte trades:
9 065 (50.64%)
Meilleure transaction:
3 331.19 USD
Pire transaction:
-796.50 USD
Bénéfice brut:
238 018.51 USD (2 469 052 pips)
Perte brute:
-162 721.14 USD (2 649 303 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (149.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 816.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.68%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.53
Longs trades:
8 956 (50.03%)
Courts trades:
8 946 (49.97%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
4.21 USD
Bénéfice moyen:
26.93 USD
Perte moyenne:
-17.95 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-4 335.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 101.41 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.51%
Prévision annuelle:
18.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 181.59 USD (5.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.50% (5 181.59 USD)
Par fonds propres:
22.11% (17 332.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6294
EURGBP 4522
AUDUSD 4020
USDCAD 3060
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 16K
EURGBP 19K
AUDUSD 14K
USDCAD 27K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -63K
EURGBP -50K
AUDUSD -7.3K
USDCAD -58K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 331.19 USD
Pire transaction: -797 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +149.84 USD
Perte consécutive maximale: -4 335.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
49 plus...
Multi currency algo trading 
Aucun avis
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.