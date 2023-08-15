- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18 868
盈利交易:
9 316 (49.37%)
亏损交易:
9 552 (50.63%)
最好交易:
3 331.19 USD
最差交易:
-796.50 USD
毛利:
254 466.14 USD (2 574 487 pips)
毛利亏损:
-173 370.33 USD (2 762 265 pips)
最大连续赢利:
16 (149.84 USD)
最大连续盈利:
5 816.53 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
63
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.65
长期交易:
9 437 (50.02%)
短期交易:
9 431 (49.98%)
利润因子:
1.47
预期回报:
4.30 USD
平均利润:
27.31 USD
平均损失:
-18.15 USD
最大连续失误:
14 (-4 335.74 USD)
最大连续亏损:
-5 101.41 USD (11)
每月增长:
1.81%
年度预测:
22.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 181.59 USD (5.52%)
相对跌幅:
结余:
5.50% (5 181.59 USD)
净值:
22.11% (17 332.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6739
|EURGBP
|4796
|AUDUSD
|4174
|USDCAD
|3153
|AUDCAD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|17K
|EURGBP
|20K
|AUDUSD
|15K
|USDCAD
|28K
|AUDCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-68K
|EURGBP
|-48K
|AUDUSD
|-8.4K
|USDCAD
|-61K
|AUDCAD
|-188
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 331.19 USD
最差交易: -797 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +149.84 USD
最大连续亏损: -4 335.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 12
Multi currency algo trading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
233%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
178
100%
18 868
49%
100%
1.46
4.30
USD
USD
22%
1:500