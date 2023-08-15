シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
レビュー0件
信頼性
179週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 233%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18 873
利益トレード:
9 318 (49.37%)
損失トレード:
9 555 (50.63%)
ベストトレード:
3 331.19 USD
最悪のトレード:
-796.50 USD
総利益:
254 488.52 USD (2 574 746 pips)
総損失:
-173 391.78 USD (2 762 567 pips)
最大連続の勝ち:
16 (149.84 USD)
最大連続利益:
5 816.53 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.65
長いトレード:
9 440 (50.02%)
短いトレード:
9 433 (49.98%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
4.30 USD
平均利益:
27.31 USD
平均損失:
-18.15 USD
最大連続の負け:
14 (-4 335.74 USD)
最大連続損失:
-5 101.41 USD (11)
月間成長:
1.69%
年間予想:
22.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 181.59 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.50% (5 181.59 USD)
エクイティによる:
22.11% (17 332.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 6743
EURGBP 4796
AUDUSD 4175
USDCAD 3153
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 17K
EURGBP 20K
AUDUSD 15K
USDCAD 28K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -68K
EURGBP -48K
AUDUSD -8.4K
USDCAD -61K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 331.19 USD
最悪のトレード: -797 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +149.84 USD
最大連続損失: -4 335.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
49 より多く...
Multi currency algo trading 
レビューなし
2025.04.16 13:58
2025.04.09 08:53
2024.09.02 14:40
2024.08.22 19:01
2024.08.20 14:29
2024.08.14 23:15
2024.08.07 14:57
2024.07.23 18:10
2024.07.16 16:06
2024.07.08 21:11
2024.06.21 14:27
2024.06.11 14:40
2024.04.30 13:52
2024.04.26 11:44
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Enigma Pro
30 USD/月
233%
0
0
USD
116K
USD
179
100%
18 873
49%
100%
1.46
4.30
USD
22%
1:500
コピー

