- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18 873
利益トレード:
9 318 (49.37%)
損失トレード:
9 555 (50.63%)
ベストトレード:
3 331.19 USD
最悪のトレード:
-796.50 USD
総利益:
254 488.52 USD (2 574 746 pips)
総損失:
-173 391.78 USD (2 762 567 pips)
最大連続の勝ち:
16 (149.84 USD)
最大連続利益:
5 816.53 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.65
長いトレード:
9 440 (50.02%)
短いトレード:
9 433 (49.98%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
4.30 USD
平均利益:
27.31 USD
平均損失:
-18.15 USD
最大連続の負け:
14 (-4 335.74 USD)
最大連続損失:
-5 101.41 USD (11)
月間成長:
1.69%
年間予想:
22.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 181.59 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.50% (5 181.59 USD)
エクイティによる:
22.11% (17 332.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6743
|EURGBP
|4796
|AUDUSD
|4175
|USDCAD
|3153
|AUDCAD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|17K
|EURGBP
|20K
|AUDUSD
|15K
|USDCAD
|28K
|AUDCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-68K
|EURGBP
|-48K
|AUDUSD
|-8.4K
|USDCAD
|-61K
|AUDCAD
|-188
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 331.19 USD
最悪のトレード: -797 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +149.84 USD
最大連続損失: -4 335.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 12
49 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Multi currency algo trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
233%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
179
100%
18 873
49%
100%
1.46
4.30
USD
USD
22%
1:500