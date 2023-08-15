SinaisSeções
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 comentários
Confiabilidade
179 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 233%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
18 873
Negociações com lucro:
9 318 (49.37%)
Negociações com perda:
9 555 (50.63%)
Melhor negociação:
3 331.19 USD
Pior negociação:
-796.50 USD
Lucro bruto:
254 488.52 USD (2 574 746 pips)
Perda bruta:
-173 391.78 USD (2 762 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (149.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 816.53 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.65
Negociações longas:
9 440 (50.02%)
Negociações curtas:
9 433 (49.98%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
4.30 USD
Lucro médio:
27.31 USD
Perda média:
-18.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-4 335.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 101.41 USD (11)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
22.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 181.59 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.50% (5 181.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.11% (17 332.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 6743
EURGBP 4796
AUDUSD 4175
USDCAD 3153
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 17K
EURGBP 20K
AUDUSD 15K
USDCAD 28K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -68K
EURGBP -48K
AUDUSD -8.4K
USDCAD -61K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 331.19 USD
Pior negociação: -797 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +149.84 USD
Máxima perda consecutiva: -4 335.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Pro-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
49 mais ...
Multi currency algo trading 
Sem comentários
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
2024.09.02 14:40
2024.09.02 14:40
2024.08.22 19:01
2024.08.20 14:29
2024.08.20 14:29
2024.08.14 23:15
2024.08.07 14:57
2024.08.07 14:57
2024.07.23 18:10
2024.07.16 16:06
2024.07.16 16:06
2024.07.08 21:11
2024.06.21 14:27
2024.06.21 14:27
2024.06.11 14:40
2024.04.30 13:52
2024.04.30 13:52
2024.04.26 11:44
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.