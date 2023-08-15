SeñalesSecciones
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 comentarios
Fiabilidad
179 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 233%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18 873
Transacciones Rentables:
9 318 (49.37%)
Transacciones Irrentables:
9 555 (50.63%)
Mejor transacción:
3 331.19 USD
Peor transacción:
-796.50 USD
Beneficio Bruto:
254 488.52 USD (2 574 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-173 391.78 USD (2 762 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (149.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 816.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.68%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
15.65
Transacciones Largas:
9 440 (50.02%)
Transacciones Cortas:
9 433 (49.98%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
4.30 USD
Beneficio medio:
27.31 USD
Pérdidas medias:
-18.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-4 335.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 101.41 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.70%
Pronóstico anual:
22.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 181.59 USD (5.52%)
Reducción relativa:
De balance:
5.50% (5 181.59 USD)
De fondos:
22.11% (17 332.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 6743
EURGBP 4796
AUDUSD 4175
USDCAD 3153
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 17K
EURGBP 20K
AUDUSD 15K
USDCAD 28K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -68K
EURGBP -48K
AUDUSD -8.4K
USDCAD -61K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 331.19 USD
Peor transacción: -797 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +149.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 335.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Pro-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
otros 49...
Multi currency algo trading 
No hay comentarios
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 14:40
