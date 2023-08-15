- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18 868
Прибыльных трейдов:
9 316 (49.37%)
Убыточных трейдов:
9 552 (50.63%)
Лучший трейд:
3 331.19 USD
Худший трейд:
-796.50 USD
Общая прибыль:
254 466.14 USD (2 574 487 pips)
Общий убыток:
-173 370.33 USD (2 762 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (149.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 816.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.65
Длинных трейдов:
9 437 (50.02%)
Коротких трейдов:
9 431 (49.98%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
27.31 USD
Средний убыток:
-18.15 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-4 335.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 101.41 USD (11)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 181.59 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (5 181.59 USD)
По эквити:
22.11% (17 332.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6739
|EURGBP
|4796
|AUDUSD
|4174
|USDCAD
|3153
|AUDCAD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|17K
|EURGBP
|20K
|AUDUSD
|15K
|USDCAD
|28K
|AUDCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-68K
|EURGBP
|-48K
|AUDUSD
|-8.4K
|USDCAD
|-61K
|AUDCAD
|-188
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 331.19 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +149.84 USD
Макс. убыток в серии: -4 335.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 12
еще 49...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Multi currency algo trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
233%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
178
100%
18 868
49%
100%
1.46
4.30
USD
USD
22%
1:500