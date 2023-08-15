Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ThreeTrader-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.00 × 10 FusionMarkets-Live 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 22 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 42 Pepperstone-Edge03 0.00 × 6 EBCGroup-Live 0.00 × 4 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 4 Axi-US02-Live 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 5 DooPrime-Live 4 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 11 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 15 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 44 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 12 еще 49... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика