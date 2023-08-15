СигналыРазделы
Enigma Pro
David Jukl

Enigma Pro

David Jukl
0 отзывов
Надежность
178 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 233%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18 868
Прибыльных трейдов:
9 316 (49.37%)
Убыточных трейдов:
9 552 (50.63%)
Лучший трейд:
3 331.19 USD
Худший трейд:
-796.50 USD
Общая прибыль:
254 466.14 USD (2 574 487 pips)
Общий убыток:
-173 370.33 USD (2 762 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (149.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 816.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.65
Длинных трейдов:
9 437 (50.02%)
Коротких трейдов:
9 431 (49.98%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
27.31 USD
Средний убыток:
-18.15 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-4 335.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 101.41 USD (11)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 181.59 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (5 181.59 USD)
По эквити:
22.11% (17 332.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6739
EURGBP 4796
AUDUSD 4174
USDCAD 3153
AUDCAD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 17K
EURGBP 20K
AUDUSD 15K
USDCAD 28K
AUDCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -68K
EURGBP -48K
AUDUSD -8.4K
USDCAD -61K
AUDCAD -188
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 331.19 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +149.84 USD
Макс. убыток в серии: -4 335.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ThreeTrader-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 42
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
EBCGroup-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 12
еще 49...
Multi currency algo trading 
Нет отзывов
2025.04.16 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Enigma Pro
30 USD в месяц
233%
0
0
USD
116K
USD
178
100%
18 868
49%
100%
1.46
4.30
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.