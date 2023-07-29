- Büyüme
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
563 (80.08%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (19.91%)
En iyi işlem:
384.36 USD
En kötü işlem:
-218.13 USD
Brüt kâr:
3 814.45 USD (95 663 pips)
Brüt zarar:
-3 295.89 USD (100 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (47.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
528.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
64.91%
Maks. mevduat yükü:
491.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
359 (51.07%)
Satış işlemleri:
344 (48.93%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-23.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 409.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 409.25 USD (9)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
30.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.98 USD
Maksimum:
1 468.81 USD (77.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.82% (1 468.81 USD)
Varlığa göre:
95.74% (1 329.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|463
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|214
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3.1K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +384.36 USD
En kötü işlem: -218 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 409.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
