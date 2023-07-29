SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 88%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
563 (80.08%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (19.91%)
En iyi işlem:
384.36 USD
En kötü işlem:
-218.13 USD
Brüt kâr:
3 814.45 USD (95 663 pips)
Brüt zarar:
-3 295.89 USD (100 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (47.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
528.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
64.91%
Maks. mevduat yükü:
491.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
359 (51.07%)
Satış işlemleri:
344 (48.93%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-23.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 409.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 409.25 USD (9)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
30.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.98 USD
Maksimum:
1 468.81 USD (77.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.82% (1 468.81 USD)
Varlığa göre:
95.74% (1 329.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 463
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 214
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -3.1K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +384.36 USD
En kötü işlem: -218 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 409.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Auto Trade Borneo Grup XM
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
1.1K
USD
114
100%
703
80%
65%
1.15
0.74
USD
96%
1:500
