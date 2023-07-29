СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 отзывов
Надежность
127 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
599 (79.97%)
Убыточных трейдов:
150 (20.03%)
Лучший трейд:
384.36 USD
Худший трейд:
-218.13 USD
Общая прибыль:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Общий убыток:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (47.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
528.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
64.91%
Макс. загрузка депозита:
491.08%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
387 (51.67%)
Коротких трейдов:
362 (48.33%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-23.23 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 409.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 409.25 USD (9)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
15.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.98 USD
Максимальная:
1 468.81 USD (77.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.82% (1 468.81 USD)
По эквити:
95.74% (1 329.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +384.36 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 409.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
Нет отзывов
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
