- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
599 (79.97%)
Убыточных трейдов:
150 (20.03%)
Лучший трейд:
384.36 USD
Худший трейд:
-218.13 USD
Общая прибыль:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Общий убыток:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (47.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
528.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
64.91%
Макс. загрузка депозита:
491.08%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
387 (51.67%)
Коротких трейдов:
362 (48.33%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-23.23 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 409.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 409.25 USD (9)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
15.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.98 USD
Максимальная:
1 468.81 USD (77.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.82% (1 468.81 USD)
По эквити:
95.74% (1 329.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +384.36 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 409.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
101%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
127
100%
749
79%
65%
1.17
0.80
USD
USD
96%
1:500