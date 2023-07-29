- 자본
- 축소
트레이드:
754
이익 거래:
603 (79.97%)
손실 거래:
151 (20.03%)
최고의 거래:
384.36 USD
최악의 거래:
-218.13 USD
총 수익:
4 092.86 USD (103 367 pips)
총 손실:
-3 488.44 USD (110 772 pips)
연속 최대 이익:
42 (47.81 USD)
연속 최대 이익:
528.79 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
64.91%
최대 입금량:
491.08%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
390 (51.72%)
숏(주식차입매도):
364 (48.28%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
6.79 USD
평균 손실:
-23.10 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 409.25 USD)
연속 최대 손실:
-1 409.25 USD (9)
월별 성장률:
1.65%
연간 예측:
20.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
149.98 USD
최대한의:
1 468.81 USD (77.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.82% (1 468.81 USD)
자본금별:
95.74% (1 329.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|514
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|300
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-6.1K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +384.36 USD
최악의 거래: -218 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +47.81 USD
연속 최대 손실: -1 409.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
