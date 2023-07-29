시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 리뷰
안정성
129
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 102%
XM.COM-Real 8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
754
이익 거래:
603 (79.97%)
손실 거래:
151 (20.03%)
최고의 거래:
384.36 USD
최악의 거래:
-218.13 USD
총 수익:
4 092.86 USD (103 367 pips)
총 손실:
-3 488.44 USD (110 772 pips)
연속 최대 이익:
42 (47.81 USD)
연속 최대 이익:
528.79 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
64.91%
최대 입금량:
491.08%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
390 (51.72%)
숏(주식차입매도):
364 (48.28%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
6.79 USD
평균 손실:
-23.10 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 409.25 USD)
연속 최대 손실:
-1 409.25 USD (9)
월별 성장률:
1.65%
연간 예측:
20.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
149.98 USD
최대한의:
1 468.81 USD (77.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.82% (1 468.81 USD)
자본금별:
95.74% (1 329.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 514
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 300
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -6.1K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +384.36 USD
최악의 거래: -218 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +47.81 USD
연속 최대 손실: -1 409.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Auto Trade Borneo Grup XM
월별 30 USD
102%
0
0
USD
1.3K
USD
129
100%
754
79%
65%
1.17
0.80
USD
96%
1:500
