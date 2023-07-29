SeñalesSecciones
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
749
Transacciones Rentables:
599 (79.97%)
Transacciones Irrentables:
150 (20.03%)
Mejor transacción:
384.36 USD
Peor transacción:
-218.13 USD
Beneficio Bruto:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (47.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
528.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
64.91%
Carga máxima del depósito:
491.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
387 (51.67%)
Transacciones Cortas:
362 (48.33%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-23.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 409.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 409.25 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.28%
Pronóstico anual:
15.59%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.98 USD
Máxima:
1 468.81 USD (77.09%)
Reducción relativa:
De balance:
76.82% (1 468.81 USD)
De fondos:
95.74% (1 329.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +384.36 USD
Peor transacción: -218 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +47.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 409.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
No hay comentarios
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
