- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
749
Transacciones Rentables:
599 (79.97%)
Transacciones Irrentables:
150 (20.03%)
Mejor transacción:
384.36 USD
Peor transacción:
-218.13 USD
Beneficio Bruto:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (47.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
528.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
64.91%
Carga máxima del depósito:
491.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
387 (51.67%)
Transacciones Cortas:
362 (48.33%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-23.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 409.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 409.25 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.28%
Pronóstico anual:
15.59%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.98 USD
Máxima:
1 468.81 USD (77.09%)
Reducción relativa:
De balance:
76.82% (1 468.81 USD)
De fondos:
95.74% (1 329.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +384.36 USD
Peor transacción: -218 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +47.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 409.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
