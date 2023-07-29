- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
749
Negociações com lucro:
599 (79.97%)
Negociações com perda:
150 (20.03%)
Melhor negociação:
384.36 USD
Pior negociação:
-218.13 USD
Lucro bruto:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Perda bruta:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (47.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
528.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
64.91%
Depósito máximo carregado:
491.08%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
387 (51.67%)
Negociações curtas:
362 (48.33%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-23.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 409.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 409.25 USD (9)
Crescimento mensal:
1.28%
Previsão anual:
15.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.98 USD
Máximo:
1 468.81 USD (77.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.82% (1 468.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.74% (1 329.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +384.36 USD
Pior negociação: -218 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +47.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 409.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
🔥Rebate or cashback OctaFX, Exness, FBS, XM include Free Expert Advisor (Robot Trading) + Signal Trading + Indicators 🔥
🔹Copytrade Broker XM
👉🏻 https://social.tp-redirect.com/s/OVmbqJl5
Joint IB 9518752:
Admin:
👨🦰 t.me/robhisaputra
🧔 t.me/BorneoGrupAdmin
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
101%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
127
100%
749
79%
65%
1.17
0.80
USD
USD
96%
1:500