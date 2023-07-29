SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 comentários
Confiabilidade
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
749
Negociações com lucro:
599 (79.97%)
Negociações com perda:
150 (20.03%)
Melhor negociação:
384.36 USD
Pior negociação:
-218.13 USD
Lucro bruto:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Perda bruta:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (47.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
528.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
64.91%
Depósito máximo carregado:
491.08%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
387 (51.67%)
Negociações curtas:
362 (48.33%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-23.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 409.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 409.25 USD (9)
Crescimento mensal:
1.28%
Previsão anual:
15.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.98 USD
Máximo:
1 468.81 USD (77.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.82% (1 468.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.74% (1 329.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +384.36 USD
Pior negociação: -218 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +47.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 409.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
