Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 88%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
703
Bénéfice trades:
563 (80.08%)
Perte trades:
140 (19.91%)
Meilleure transaction:
384.36 USD
Pire transaction:
-218.13 USD
Bénéfice brut:
3 814.45 USD (95 663 pips)
Perte brute:
-3 295.89 USD (100 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (47.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
528.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
64.91%
Charge de dépôt maximale:
491.08%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
359 (51.07%)
Courts trades:
344 (48.93%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
6.78 USD
Perte moyenne:
-23.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 409.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 409.25 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.80%
Prévision annuelle:
35.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149.98 USD
Maximal:
1 468.81 USD (77.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.82% (1 468.81 USD)
Par fonds propres:
95.74% (1 329.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 463
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 214
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -3.1K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +384.36 USD
Pire transaction: -218 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 409.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
Aucun avis
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 01:33
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.02 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.16 13:54
No swaps are charged on the signal account
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.22 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 02:44
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.