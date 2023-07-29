SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 88%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
563 (80.08%)
Loss Trade:
140 (19.91%)
Best Trade:
384.36 USD
Worst Trade:
-218.13 USD
Profitto lordo:
3 814.45 USD (95 663 pips)
Perdita lorda:
-3 295.89 USD (100 068 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (47.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
528.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
64.91%
Massimo carico di deposito:
491.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
359 (51.07%)
Short Trade:
344 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-23.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 409.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 409.25 USD (9)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
35.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.98 USD
Massimale:
1 468.81 USD (77.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.82% (1 468.81 USD)
Per equità:
95.74% (1 329.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 463
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 214
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -3.1K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +384.36 USD
Worst Trade: -218 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 409.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
Non ci sono recensioni
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 01:33
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.02 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.16 13:54
No swaps are charged on the signal account
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.22 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 02:44
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
