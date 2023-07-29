- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
563 (80.08%)
Loss Trade:
140 (19.91%)
Best Trade:
384.36 USD
Worst Trade:
-218.13 USD
Profitto lordo:
3 814.45 USD (95 663 pips)
Perdita lorda:
-3 295.89 USD (100 068 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (47.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
528.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
64.91%
Massimo carico di deposito:
491.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
359 (51.07%)
Short Trade:
344 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-23.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 409.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 409.25 USD (9)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
35.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.98 USD
Massimale:
1 468.81 USD (77.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.82% (1 468.81 USD)
Per equità:
95.74% (1 329.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|463
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|214
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-3.1K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +384.36 USD
Worst Trade: -218 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 409.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
