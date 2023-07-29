- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
749
利益トレード:
599 (79.97%)
損失トレード:
150 (20.03%)
ベストトレード:
384.36 USD
最悪のトレード:
-218.13 USD
総利益:
4 082.27 USD (102 687 pips)
総損失:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
最大連続の勝ち:
42 (47.81 USD)
最大連続利益:
528.79 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
64.91%
最大入金額:
491.08%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
387 (51.67%)
短いトレード:
362 (48.33%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-23.23 USD
最大連続の負け:
9 (-1 409.25 USD)
最大連続損失:
-1 409.25 USD (9)
月間成長:
1.28%
年間予想:
15.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.98 USD
最大の:
1 468.81 USD (77.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.82% (1 468.81 USD)
エクイティによる:
95.74% (1 329.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +384.36 USD
最悪のトレード: -218 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.81 USD
最大連続損失: -1 409.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
🔥Rebate or cashback OctaFX, Exness, FBS, XM include Free Expert Advisor (Robot Trading) + Signal Trading + Indicators 🔥
🔹Copytrade Broker XM
👉🏻 https://social.tp-redirect.com/s/OVmbqJl5
Joint IB 9518752:
Admin:
👨🦰 t.me/robhisaputra
🧔 t.me/BorneoGrupAdmin
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
101%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
127
100%
749
79%
65%
1.17
0.80
USD
USD
96%
1:500