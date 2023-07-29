シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
レビュー0件
信頼性
127週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
749
利益トレード:
599 (79.97%)
損失トレード:
150 (20.03%)
ベストトレード:
384.36 USD
最悪のトレード:
-218.13 USD
総利益:
4 082.27 USD (102 687 pips)
総損失:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
最大連続の勝ち:
42 (47.81 USD)
最大連続利益:
528.79 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
64.91%
最大入金額:
491.08%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
387 (51.67%)
短いトレード:
362 (48.33%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-23.23 USD
最大連続の負け:
9 (-1 409.25 USD)
最大連続損失:
-1 409.25 USD (9)
月間成長:
1.28%
年間予想:
15.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.98 USD
最大の:
1 468.81 USD (77.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.82% (1 468.81 USD)
エクイティによる:
95.74% (1 329.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +384.36 USD
最悪のトレード: -218 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.81 USD
最大連続損失: -1 409.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
レビューなし
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
