- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
749
盈利交易:
599 (79.97%)
亏损交易:
150 (20.03%)
最好交易:
384.36 USD
最差交易:
-218.13 USD
毛利:
4 082.27 USD (102 687 pips)
毛利亏损:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
最大连续赢利:
42 (47.81 USD)
最大连续盈利:
528.79 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
64.91%
最大入金加载:
491.08%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.41
长期交易:
387 (51.67%)
短期交易:
362 (48.33%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-23.23 USD
最大连续失误:
9 (-1 409.25 USD)
最大连续亏损:
-1 409.25 USD (9)
每月增长:
1.28%
年度预测:
15.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
149.98 USD
最大值:
1 468.81 USD (77.09%)
相对跌幅:
结余:
76.82% (1 468.81 USD)
净值:
95.74% (1 329.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +384.36 USD
最差交易: -218 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.81 USD
最大连续亏损: -1 409.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
🔥Rebate or cashback OctaFX, Exness, FBS, XM include Free Expert Advisor (Robot Trading) + Signal Trading + Indicators 🔥
🔹Copytrade Broker XM
👉🏻 https://social.tp-redirect.com/s/OVmbqJl5
Joint IB 9518752:
Admin:
👨🦰 t.me/robhisaputra
🧔 t.me/BorneoGrupAdmin
