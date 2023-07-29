信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
可靠性
127
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
749
盈利交易:
599 (79.97%)
亏损交易:
150 (20.03%)
最好交易:
384.36 USD
最差交易:
-218.13 USD
毛利:
4 082.27 USD (102 687 pips)
毛利亏损:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
最大连续赢利:
42 (47.81 USD)
最大连续盈利:
528.79 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
64.91%
最大入金加载:
491.08%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.41
长期交易:
387 (51.67%)
短期交易:
362 (48.33%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-23.23 USD
最大连续失误:
9 (-1 409.25 USD)
最大连续亏损:
-1 409.25 USD (9)
每月增长:
1.28%
年度预测:
15.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
149.98 USD
最大值:
1 468.81 USD (77.09%)
相对跌幅:
结余:
76.82% (1 468.81 USD)
净值:
95.74% (1 329.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +384.36 USD
最差交易: -218 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.81 USD
最大连续亏损: -1 409.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
