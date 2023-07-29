SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Auto Trade Borneo Grup XM
Robhi Saputra

Auto Trade Borneo Grup XM

Robhi Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
127 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 101%
XM.COM-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
749
Gewinntrades:
599 (79.97%)
Verlusttrades:
150 (20.03%)
Bester Trade:
384.36 USD
Schlechtester Trade:
-218.13 USD
Bruttoprofit:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Bruttoverlust:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (47.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
528.79 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
64.91%
Max deposit load:
491.08%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
387 (51.67%)
Short-Positionen:
362 (48.33%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 409.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 409.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.28%
Jahresprognose:
15.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.98 USD
Maximaler:
1 468.81 USD (77.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.82% (1 468.81 USD)
Kapital:
95.74% (1 329.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 509
USDCAD 117
EURUSD 84
EURAUD 31
GOLD 7
EURSGD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 294
USDCAD -382
EURUSD 569
EURAUD 107
GOLD 12
EURSGD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -6.3K
USDCAD -1K
EURUSD 4.3K
EURAUD -3.1K
GOLD -1.3K
EURSGD -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +384.36 USD
Schlechtester Trade: -218 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 409.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 17
0.05 × 103
FxPro.com-Real07
2.00 × 4
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
