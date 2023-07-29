- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
749
Gewinntrades:
599 (79.97%)
Verlusttrades:
150 (20.03%)
Bester Trade:
384.36 USD
Schlechtester Trade:
-218.13 USD
Bruttoprofit:
4 082.27 USD (102 687 pips)
Bruttoverlust:
-3 484.06 USD (110 334 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (47.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
528.79 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
64.91%
Max deposit load:
491.08%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
387 (51.67%)
Short-Positionen:
362 (48.33%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 409.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 409.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.28%
Jahresprognose:
15.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.98 USD
Maximaler:
1 468.81 USD (77.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.82% (1 468.81 USD)
Kapital:
95.74% (1 329.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|509
|USDCAD
|117
|EURUSD
|84
|EURAUD
|31
|GOLD
|7
|EURSGD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|294
|USDCAD
|-382
|EURUSD
|569
|EURAUD
|107
|GOLD
|12
|EURSGD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|USDCAD
|-1K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|-3.1K
|GOLD
|-1.3K
|EURSGD
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +384.36 USD
Schlechtester Trade: -218 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 409.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 17
|0.05 × 103
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 4
