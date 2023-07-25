- Büyüme
İşlemler:
2 952
Kârla kapanan işlemler:
1 713 (58.02%)
Zararla kapanan işlemler:
1 239 (41.97%)
En iyi işlem:
2 395.68 USD
En kötü işlem:
-7 308.87 USD
Brüt kâr:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Brüt zarar:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (263.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 395.68 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
83.08%
Maks. mevduat yükü:
128.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
1 459 (49.42%)
Satış işlemleri:
1 493 (50.58%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-1.81 USD
Ortalama kâr:
43.30 USD
Ortalama zarar:
-64.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-58.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 232.66 USD (5)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
30.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 517.59 USD
Maksimum:
27 232.66 USD (131.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.44% (27 232.66 USD)
Varlığa göre:
49.04% (566.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY-5
|899
|USDJPY-5
|815
|EURUSD-5
|583
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|GBPCAD-5
|72
|AUDUSD-5
|68
|USDCAD-5
|61
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY-5
|2.5K
|USDJPY-5
|2.2K
|EURUSD-5
|-11K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|GBPCAD-5
|91
|AUDUSD-5
|1K
|USDCAD-5
|561
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY-5
|18K
|USDJPY-5
|-1K
|EURUSD-5
|-1.5K
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|GBPCAD-5
|1.6K
|AUDUSD-5
|5.1K
|USDCAD-5
|352
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 395.68 USD
En kötü işlem: -7 309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +263.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
İnceleme yok
