Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 51%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 952
Kârla kapanan işlemler:
1 713 (58.02%)
Zararla kapanan işlemler:
1 239 (41.97%)
En iyi işlem:
2 395.68 USD
En kötü işlem:
-7 308.87 USD
Brüt kâr:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Brüt zarar:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (263.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 395.68 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
83.08%
Maks. mevduat yükü:
128.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
1 459 (49.42%)
Satış işlemleri:
1 493 (50.58%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-1.81 USD
Ortalama kâr:
43.30 USD
Ortalama zarar:
-64.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-58.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 232.66 USD (5)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
30.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 517.59 USD
Maksimum:
27 232.66 USD (131.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.44% (27 232.66 USD)
Varlığa göre:
49.04% (566.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-5 899
USDJPY-5 815
EURUSD-5 583
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
GBPCAD-5 72
AUDUSD-5 68
USDCAD-5 61
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-5 2.5K
USDJPY-5 2.2K
EURUSD-5 -11K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
GBPCAD-5 91
AUDUSD-5 1K
USDCAD-5 561
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-5 18K
USDJPY-5 -1K
EURUSD-5 -1.5K
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
GBPCAD-5 1.6K
AUDUSD-5 5.1K
USDCAD-5 352
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 395.68 USD
En kötü işlem: -7 309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +263.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


İnceleme yok
