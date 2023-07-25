- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 217
盈利交易:
1 899 (59.03%)
亏损交易:
1 318 (40.97%)
最好交易:
2 395.68 USD
最差交易:
-7 308.87 USD
毛利:
83 874.17 USD (563 261 pips)
毛利亏损:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
最大连续赢利:
20 (263.88 USD)
最大连续盈利:
2 416.34 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
84.08%
最大入金加载:
128.08%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
1 582 (49.18%)
短期交易:
1 635 (50.82%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
44.17 USD
平均损失:
-64.23 USD
最大连续失误:
21 (-58.65 USD)
最大连续亏损:
-27 232.66 USD (5)
每月增长:
2.45%
年度预测:
29.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
7 517.59 USD
最大值:
27 232.66 USD (131.46%)
相对跌幅:
结余:
37.44% (27 232.66 USD)
净值:
49.04% (566.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|978
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|670
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7.2K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY-5
|3.9K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|503
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 395.68 USD
最差交易: -7 309 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +263.88 USD
最大连续亏损: -58.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
65%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
USD
49%
1:50