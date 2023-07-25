信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kuma Price Action Domain
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0条评论
可靠性
127
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 217
盈利交易:
1 899 (59.03%)
亏损交易:
1 318 (40.97%)
最好交易:
2 395.68 USD
最差交易:
-7 308.87 USD
毛利:
83 874.17 USD (563 261 pips)
毛利亏损:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
最大连续赢利:
20 (263.88 USD)
最大连续盈利:
2 416.34 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
84.08%
最大入金加载:
128.08%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
1 582 (49.18%)
短期交易:
1 635 (50.82%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
44.17 USD
平均损失:
-64.23 USD
最大连续失误:
21 (-58.65 USD)
最大连续亏损:
-27 232.66 USD (5)
每月增长:
2.45%
年度预测:
29.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
7 517.59 USD
最大值:
27 232.66 USD (131.46%)
相对跌幅:
结余:
37.44% (27 232.66 USD)
净值:
49.04% (566.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 395.68 USD
最差交易: -7 309 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +263.88 USD
最大连续亏损: -58.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


没有评论
2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Kuma Price Action Domain
每月30 USD
65%
0
0
USD
34K
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
49%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载