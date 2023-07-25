시그널섹션
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 리뷰
안정성
129
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 66%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 229
이익 거래:
1 907 (59.05%)
손실 거래:
1 322 (40.94%)
최고의 거래:
2 395.68 USD
최악의 거래:
-7 308.87 USD
총 수익:
84 310.32 USD (564 816 pips)
총 손실:
-84 848.89 USD (547 030 pips)
연속 최대 이익:
20 (263.88 USD)
연속 최대 이익:
2 416.34 USD (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
84.08%
최대 입금량:
128.08%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
1 589 (49.21%)
숏(주식차입매도):
1 640 (50.79%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
44.21 USD
평균 손실:
-64.18 USD
연속 최대 손실:
21 (-58.65 USD)
연속 최대 손실:
-27 232.66 USD (5)
월별 성장률:
2.32%
연간 예측:
28.12%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 517.59 USD
최대한의:
27 232.66 USD (131.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.44% (27 232.66 USD)
자본금별:
49.04% (566.98 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY-5 985
EURJPY-5 899
EURUSD-5 675
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY-5 3.7K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 701
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 395.68 USD
최악의 거래: -7 309 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +263.88 USD
연속 최대 손실: -58.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
