- 자본
- 축소
트레이드:
3 229
이익 거래:
1 907 (59.05%)
손실 거래:
1 322 (40.94%)
최고의 거래:
2 395.68 USD
최악의 거래:
-7 308.87 USD
총 수익:
84 310.32 USD (564 816 pips)
총 손실:
-84 848.89 USD (547 030 pips)
연속 최대 이익:
20 (263.88 USD)
연속 최대 이익:
2 416.34 USD (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
84.08%
최대 입금량:
128.08%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
1 589 (49.21%)
숏(주식차입매도):
1 640 (50.79%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
44.21 USD
평균 손실:
-64.18 USD
연속 최대 손실:
21 (-58.65 USD)
연속 최대 손실:
-27 232.66 USD (5)
월별 성장률:
2.32%
연간 예측:
28.12%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 517.59 USD
최대한의:
27 232.66 USD (131.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.44% (27 232.66 USD)
자본금별:
49.04% (566.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|985
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|675
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY-5
|3.7K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|701
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
리뷰 없음
