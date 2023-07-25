SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kuma Price Action Domain
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 comentários
Confiabilidade
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 217
Negociações com lucro:
1 899 (59.03%)
Negociações com perda:
1 318 (40.97%)
Melhor negociação:
2 395.68 USD
Pior negociação:
-7 308.87 USD
Lucro bruto:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Perda bruta:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (263.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 416.34 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
84.08%
Depósito máximo carregado:
128.08%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
1 582 (49.18%)
Negociações curtas:
1 635 (50.82%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
44.17 USD
Perda média:
-64.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-58.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 232.66 USD (5)
Crescimento mensal:
2.45%
Previsão anual:
29.70%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 517.59 USD
Máximo:
27 232.66 USD (131.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.44% (27 232.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.04% (566.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 395.68 USD
Pior negociação: -7 309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +263.88 USD
Máxima perda consecutiva: -58.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


Sem comentários
2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kuma Price Action Domain
30 USD por mês
65%
0
0
USD
34K
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
49%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.