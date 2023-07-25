- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 217
Negociações com lucro:
1 899 (59.03%)
Negociações com perda:
1 318 (40.97%)
Melhor negociação:
2 395.68 USD
Pior negociação:
-7 308.87 USD
Lucro bruto:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Perda bruta:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (263.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 416.34 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
84.08%
Depósito máximo carregado:
128.08%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
1 582 (49.18%)
Negociações curtas:
1 635 (50.82%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
44.17 USD
Perda média:
-64.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-58.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 232.66 USD (5)
Crescimento mensal:
2.45%
Previsão anual:
29.70%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 517.59 USD
Máximo:
27 232.66 USD (131.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.44% (27 232.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.04% (566.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|978
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|670
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7.2K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY-5
|3.9K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|503
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 395.68 USD
Pior negociação: -7 309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +263.88 USD
Máxima perda consecutiva: -58.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
