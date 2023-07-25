- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 952
Bénéfice trades:
1 713 (58.02%)
Perte trades:
1 239 (41.97%)
Meilleure transaction:
2 395.68 USD
Pire transaction:
-7 308.87 USD
Bénéfice brut:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Perte brute:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (263.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 395.68 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
83.08%
Charge de dépôt maximale:
128.08%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
1 459 (49.42%)
Courts trades:
1 493 (50.58%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-1.81 USD
Bénéfice moyen:
43.30 USD
Perte moyenne:
-64.19 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-58.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-27 232.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 517.59 USD
Maximal:
27 232.66 USD (131.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.44% (27 232.66 USD)
Par fonds propres:
49.04% (566.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY-5
|899
|USDJPY-5
|815
|EURUSD-5
|583
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|GBPCAD-5
|72
|AUDUSD-5
|68
|USDCAD-5
|61
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY-5
|2.5K
|USDJPY-5
|2.2K
|EURUSD-5
|-11K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|GBPCAD-5
|91
|AUDUSD-5
|1K
|USDCAD-5
|561
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY-5
|18K
|USDJPY-5
|-1K
|EURUSD-5
|-1.5K
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|GBPCAD-5
|1.6K
|AUDUSD-5
|5.1K
|USDCAD-5
|352
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 395.68 USD
Pire transaction: -7 309 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +263.88 USD
Perte consécutive maximale: -58.65 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
