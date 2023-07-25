SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kuma Price Action Domain
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 51%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 952
Bénéfice trades:
1 713 (58.02%)
Perte trades:
1 239 (41.97%)
Meilleure transaction:
2 395.68 USD
Pire transaction:
-7 308.87 USD
Bénéfice brut:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Perte brute:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (263.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 395.68 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
83.08%
Charge de dépôt maximale:
128.08%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
1 459 (49.42%)
Courts trades:
1 493 (50.58%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-1.81 USD
Bénéfice moyen:
43.30 USD
Perte moyenne:
-64.19 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-58.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-27 232.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 517.59 USD
Maximal:
27 232.66 USD (131.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.44% (27 232.66 USD)
Par fonds propres:
49.04% (566.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY-5 899
USDJPY-5 815
EURUSD-5 583
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
GBPCAD-5 72
AUDUSD-5 68
USDCAD-5 61
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY-5 2.5K
USDJPY-5 2.2K
EURUSD-5 -11K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
GBPCAD-5 91
AUDUSD-5 1K
USDCAD-5 561
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY-5 18K
USDJPY-5 -1K
EURUSD-5 -1.5K
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
GBPCAD-5 1.6K
AUDUSD-5 5.1K
USDCAD-5 352
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 395.68 USD
Pire transaction: -7 309 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +263.88 USD
Perte consécutive maximale: -58.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


Aucun avis
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
2025.01.28 15:25
No swaps are charged on the signal account
2024.12.13 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kuma Price Action Domain
30 USD par mois
51%
0
0
USD
30K
USD
114
98%
2 952
58%
83%
0.93
-1.81
USD
49%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.