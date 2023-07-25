- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 952
Profit Trade:
1 713 (58.02%)
Loss Trade:
1 239 (41.97%)
Best Trade:
2 395.68 USD
Worst Trade:
-7 308.87 USD
Profitto lordo:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Perdita lorda:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (263.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 395.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
83.08%
Massimo carico di deposito:
128.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
1 459 (49.42%)
Short Trade:
1 493 (50.58%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-1.81 USD
Profitto medio:
43.30 USD
Perdita media:
-64.19 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-58.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27 232.66 USD (5)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 517.59 USD
Massimale:
27 232.66 USD (131.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.44% (27 232.66 USD)
Per equità:
49.04% (566.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY-5
|899
|USDJPY-5
|815
|EURUSD-5
|583
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|GBPCAD-5
|72
|AUDUSD-5
|68
|USDCAD-5
|61
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY-5
|2.5K
|USDJPY-5
|2.2K
|EURUSD-5
|-11K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|GBPCAD-5
|91
|AUDUSD-5
|1K
|USDCAD-5
|561
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY-5
|18K
|USDJPY-5
|-1K
|EURUSD-5
|-1.5K
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|GBPCAD-5
|1.6K
|AUDUSD-5
|5.1K
|USDCAD-5
|352
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 395.68 USD
Worst Trade: -7 309 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +263.88 USD
Massima perdita consecutiva: -58.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
114
98%
2 952
58%
83%
0.93
-1.81
USD
USD
49%
1:50