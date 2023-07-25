SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kuma Price Action Domain
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 51%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 952
Profit Trade:
1 713 (58.02%)
Loss Trade:
1 239 (41.97%)
Best Trade:
2 395.68 USD
Worst Trade:
-7 308.87 USD
Profitto lordo:
74 178.16 USD (522 361 pips)
Perdita lorda:
-79 528.48 USD (512 108 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (263.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 395.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
83.08%
Massimo carico di deposito:
128.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
1 459 (49.42%)
Short Trade:
1 493 (50.58%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-1.81 USD
Profitto medio:
43.30 USD
Perdita media:
-64.19 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-58.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27 232.66 USD (5)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 517.59 USD
Massimale:
27 232.66 USD (131.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.44% (27 232.66 USD)
Per equità:
49.04% (566.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-5 899
USDJPY-5 815
EURUSD-5 583
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
GBPCAD-5 72
AUDUSD-5 68
USDCAD-5 61
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-5 2.5K
USDJPY-5 2.2K
EURUSD-5 -11K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
GBPCAD-5 91
AUDUSD-5 1K
USDCAD-5 561
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-5 18K
USDJPY-5 -1K
EURUSD-5 -1.5K
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
GBPCAD-5 1.6K
AUDUSD-5 5.1K
USDCAD-5 352
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 395.68 USD
Worst Trade: -7 309 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +263.88 USD
Massima perdita consecutiva: -58.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


Non ci sono recensioni
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
2025.01.28 15:25
No swaps are charged on the signal account
2024.12.13 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kuma Price Action Domain
30USD al mese
51%
0
0
USD
29K
USD
114
98%
2 952
58%
83%
0.93
-1.81
USD
49%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.