Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
レビュー0件
信頼性
127週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 217
利益トレード:
1 899 (59.03%)
損失トレード:
1 318 (40.97%)
ベストトレード:
2 395.68 USD
最悪のトレード:
-7 308.87 USD
総利益:
83 874.17 USD (563 261 pips)
総損失:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
最大連続の勝ち:
20 (263.88 USD)
最大連続利益:
2 416.34 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
84.08%
最大入金額:
128.08%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
1 582 (49.18%)
短いトレード:
1 635 (50.82%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
44.17 USD
平均損失:
-64.23 USD
最大連続の負け:
21 (-58.65 USD)
最大連続損失:
-27 232.66 USD (5)
月間成長:
2.45%
年間予想:
29.70%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 517.59 USD
最大の:
27 232.66 USD (131.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.44% (27 232.66 USD)
エクイティによる:
49.04% (566.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 395.68 USD
最悪のトレード: -7 309 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +263.88 USD
最大連続損失: -58.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


レビューなし
2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
