- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 217
利益トレード:
1 899 (59.03%)
損失トレード:
1 318 (40.97%)
ベストトレード:
2 395.68 USD
最悪のトレード:
-7 308.87 USD
総利益:
83 874.17 USD (563 261 pips)
総損失:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
最大連続の勝ち:
20 (263.88 USD)
最大連続利益:
2 416.34 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
84.08%
最大入金額:
128.08%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
1 582 (49.18%)
短いトレード:
1 635 (50.82%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
44.17 USD
平均損失:
-64.23 USD
最大連続の負け:
21 (-58.65 USD)
最大連続損失:
-27 232.66 USD (5)
月間成長:
2.45%
年間予想:
29.70%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 517.59 USD
最大の:
27 232.66 USD (131.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.44% (27 232.66 USD)
エクイティによる:
49.04% (566.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|978
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|670
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7.2K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY-5
|3.9K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|503
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 395.68 USD
最悪のトレード: -7 309 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +263.88 USD
最大連続損失: -58.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
65%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
USD
49%
1:50