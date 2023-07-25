- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 217
Gewinntrades:
1 899 (59.03%)
Verlusttrades:
1 318 (40.97%)
Bester Trade:
2 395.68 USD
Schlechtester Trade:
-7 308.87 USD
Bruttoprofit:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Bruttoverlust:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (263.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 416.34 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
84.08%
Max deposit load:
128.08%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
1 582 (49.18%)
Short-Positionen:
1 635 (50.82%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-58.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 232.66 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.45%
Jahresprognose:
29.70%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 517.59 USD
Maximaler:
27 232.66 USD (131.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.44% (27 232.66 USD)
Kapital:
49.04% (566.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|978
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|670
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7.2K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY-5
|3.9K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|503
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 395.68 USD
Schlechtester Trade: -7 309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
USD
49%
1:50