Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
127 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 217
Gewinntrades:
1 899 (59.03%)
Verlusttrades:
1 318 (40.97%)
Bester Trade:
2 395.68 USD
Schlechtester Trade:
-7 308.87 USD
Bruttoprofit:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Bruttoverlust:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (263.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 416.34 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
84.08%
Max deposit load:
128.08%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
1 582 (49.18%)
Short-Positionen:
1 635 (50.82%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-58.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 232.66 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.45%
Jahresprognose:
29.70%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 517.59 USD
Maximaler:
27 232.66 USD (131.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.44% (27 232.66 USD)
Kapital:
49.04% (566.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 395.68 USD
Schlechtester Trade: -7 309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


