Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 comentarios
Fiabilidad
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 217
Transacciones Rentables:
1 899 (59.03%)
Transacciones Irrentables:
1 318 (40.97%)
Mejor transacción:
2 395.68 USD
Peor transacción:
-7 308.87 USD
Beneficio Bruto:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Pérdidas Brutas:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (263.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 416.34 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
84.08%
Carga máxima del depósito:
128.08%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
1 582 (49.18%)
Transacciones Cortas:
1 635 (50.82%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
44.17 USD
Pérdidas medias:
-64.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-58.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27 232.66 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.45%
Pronóstico anual:
29.70%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 517.59 USD
Máxima:
27 232.66 USD (131.46%)
Reducción relativa:
De balance:
37.44% (27 232.66 USD)
De fondos:
49.04% (566.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 395.68 USD
Peor transacción: -7 309 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +263.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -58.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
