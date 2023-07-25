- Прирост
Всего трейдов:
3 217
Прибыльных трейдов:
1 899 (59.03%)
Убыточных трейдов:
1 318 (40.97%)
Лучший трейд:
2 395.68 USD
Худший трейд:
-7 308.87 USD
Общая прибыль:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Общий убыток:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (263.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 416.34 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.08%
Макс. загрузка депозита:
128.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
1 582 (49.18%)
Коротких трейдов:
1 635 (50.82%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
44.17 USD
Средний убыток:
-64.23 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-58.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 232.66 USD (5)
Прирост в месяц:
2.45%
Годовой прогноз:
29.70%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 517.59 USD
Максимальная:
27 232.66 USD (131.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.44% (27 232.66 USD)
По эквити:
49.04% (566.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|978
|EURJPY-5
|899
|EURUSD-5
|670
|GBPUSD-5
|208
|AUDCAD-5
|111
|NZDCAD-5
|77
|AUDUSD-5
|75
|GBPCAD-5
|72
|USDCAD-5
|69
|AUDNZD-5
|51
|EURSGD-5
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY-5
|3K
|EURJPY-5
|2.5K
|EURUSD-5
|-7.2K
|GBPUSD-5
|-454
|AUDCAD-5
|327
|NZDCAD-5
|281
|AUDUSD-5
|1.1K
|GBPCAD-5
|91
|USDCAD-5
|626
|AUDNZD-5
|-1K
|EURSGD-5
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY-5
|3.9K
|EURJPY-5
|18K
|EURUSD-5
|503
|GBPUSD-5
|-2.5K
|AUDCAD-5
|1.3K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDUSD-5
|5.5K
|GBPCAD-5
|1.6K
|USDCAD-5
|485
|AUDNZD-5
|-6.1K
|EURSGD-5
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 395.68 USD
Худший трейд: -7 309 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +263.88 USD
Макс. убыток в серии: -58.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.
The goal is 10 to 15% monthly profit.
The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.
No Martingrid.
Minimum Deposit: 1000 usd
Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly
Нет отзывов
