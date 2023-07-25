СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kuma Price Action Domain
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Price Action Domain

Tsuyoshi Arikuma
0 отзывов
Надежность
127 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 65%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 217
Прибыльных трейдов:
1 899 (59.03%)
Убыточных трейдов:
1 318 (40.97%)
Лучший трейд:
2 395.68 USD
Худший трейд:
-7 308.87 USD
Общая прибыль:
83 874.17 USD (563 261 pips)
Общий убыток:
-84 651.45 USD (545 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (263.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 416.34 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.08%
Макс. загрузка депозита:
128.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
1 582 (49.18%)
Коротких трейдов:
1 635 (50.82%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
44.17 USD
Средний убыток:
-64.23 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-58.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 232.66 USD (5)
Прирост в месяц:
2.45%
Годовой прогноз:
29.70%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 517.59 USD
Максимальная:
27 232.66 USD (131.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.44% (27 232.66 USD)
По эквити:
49.04% (566.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY-5 978
EURJPY-5 899
EURUSD-5 670
GBPUSD-5 208
AUDCAD-5 111
NZDCAD-5 77
AUDUSD-5 75
GBPCAD-5 72
USDCAD-5 69
AUDNZD-5 51
EURSGD-5 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY-5 3K
EURJPY-5 2.5K
EURUSD-5 -7.2K
GBPUSD-5 -454
AUDCAD-5 327
NZDCAD-5 281
AUDUSD-5 1.1K
GBPCAD-5 91
USDCAD-5 626
AUDNZD-5 -1K
EURSGD-5 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY-5 3.9K
EURJPY-5 18K
EURUSD-5 503
GBPUSD-5 -2.5K
AUDCAD-5 1.3K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDUSD-5 5.5K
GBPCAD-5 1.6K
USDCAD-5 485
AUDNZD-5 -6.1K
EURSGD-5 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 395.68 USD
Худший трейд: -7 309 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +263.88 USD
Макс. убыток в серии: -58.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Week after week they refined the AI until they had the best monthly performance.

The goal is 10 to 15% monthly profit.

The risk is minimal, a stop loss and an intelligent recovery factor are used.

No Martingrid.

Minimum Deposit: 1000 usd

Leverage > 1:50
Profit target > 10% monthly


Нет отзывов
2025.12.02 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.14 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kuma Price Action Domain
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
34K
USD
127
98%
3 217
59%
84%
0.99
-0.24
USD
49%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.