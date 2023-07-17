SinyallerBölümler
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 inceleme
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -7%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
818
Kârla kapanan işlemler:
428 (52.32%)
Zararla kapanan işlemler:
390 (47.68%)
En iyi işlem:
4 147.64 RUB
En kötü işlem:
-6 693.58 RUB
Brüt kâr:
225 436.93 RUB (299 780 pips)
Brüt zarar:
-224 755.67 RUB (282 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6 735.62 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
9 257.44 RUB (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.66%
Maks. mevduat yükü:
122.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
398 (48.66%)
Satış işlemleri:
420 (51.34%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.83 RUB
Ortalama kâr:
526.72 RUB
Ortalama zarar:
-576.30 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-12 719.70 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-12 719.70 RUB (14)
Aylık büyüme:
-7.80%
Yıllık tahmin:
-94.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 841.74 RUB
Maksimum:
44 245.26 RUB (78.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.78% (13 810.09 RUB)
Varlığa göre:
45.50% (6 601.08 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 234
USDCHFrfd 34
GBPUSDrfd 33
EURAUDrfd 33
USDJPYrfd 32
AUDCADrfd 32
AUDCHFrfd 31
AUDJPYrfd 30
GBPAUDrfd 30
EURJPYrfd 28
GBPCHFrfd 27
EURGBPrfd 25
AUDUSDrfd 25
EURCHFrfd 25
GBPJPYrfd 24
EURNZDrfd 24
NZDUSDrfd 23
GBPCADrfd 21
EURCADrfd 21
USDCADrfd 21
AUDNZDrfd 20
GBPNZDrfd 20
CHFJPYrfd 18
USDSGDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 86
USDCHFrfd -112
GBPUSDrfd -56
EURAUDrfd -94
USDJPYrfd -20
AUDCADrfd -60
AUDCHFrfd -37
AUDJPYrfd -33
GBPAUDrfd 66
EURJPYrfd 10
GBPCHFrfd -53
EURGBPrfd 29
AUDUSDrfd -54
EURCHFrfd 2
GBPJPYrfd 14
EURNZDrfd -81
NZDUSDrfd 25
GBPCADrfd 73
EURCADrfd 139
USDCADrfd -9
AUDNZDrfd 7
GBPNZDrfd 78
CHFJPYrfd 102
USDSGDrfd -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 5K
USDCHFrfd -6.4K
GBPUSDrfd -4.2K
EURAUDrfd -9.3K
USDJPYrfd -757
AUDCADrfd -5.7K
AUDCHFrfd -1.3K
AUDJPYrfd -1.6K
GBPAUDrfd 12K
EURJPYrfd 2.7K
GBPCHFrfd -2.7K
EURGBPrfd 2.3K
AUDUSDrfd -3.1K
EURCHFrfd 543
GBPJPYrfd 947
EURNZDrfd -8.9K
NZDUSDrfd 1.7K
GBPCADrfd 6.5K
EURCADrfd 14K
USDCADrfd -354
AUDNZDrfd 1.2K
GBPNZDrfd 6.7K
CHFJPYrfd 9.7K
USDSGDrfd -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 147.64 RUB
En kötü işlem: -6 694 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 735.62 RUB
Maksimum ardışık zarar: -12 719.70 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 715 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 504 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.09.30 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.09 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.08 01:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.06 00:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.05 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alfa
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
49K
RUB
115
0%
818
52%
90%
1.00
0.83
RUB
64%
1:40
