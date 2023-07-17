SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 Bewertungen
128 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
901
Gewinntrades:
486 (53.94%)
Verlusttrades:
415 (46.06%)
Bester Trade:
4 147.64 RUB
Schlechtester Trade:
-6 693.58 RUB
Bruttoprofit:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
Bruttoverlust:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 744.62 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 257.44 RUB (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
90.66%
Max deposit load:
122.52%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
439 (48.72%)
Short-Positionen:
462 (51.28%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.21 RUB
Durchschnittlicher Profit:
509.99 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-606.39 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-12 719.70 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 719.70 RUB (14)
Wachstum pro Monat :
-10.90%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 075.48 RUB
Maximaler:
54 686.62 RUB (96.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.78% (13 810.09 RUB)
Kapital:
45.50% (6 601.08 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 37
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 30
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
NZDUSDrfd 27
EURCADrfd 27
EURNZDrfd 26
AUDNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -80
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -25
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
NZDUSDrfd -3
EURCADrfd 127
EURNZDrfd -64
AUDNZDrfd 30
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -7.2K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -714
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
NZDUSDrfd -186
EURCADrfd 13K
EURNZDrfd -6.6K
AUDNZDrfd 4.4K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 147.64 RUB
Schlechtester Trade: -6 694 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 744.62 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 719.70 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
