Trades insgesamt:
901
Gewinntrades:
486 (53.94%)
Verlusttrades:
415 (46.06%)
Bester Trade:
4 147.64 RUB
Schlechtester Trade:
-6 693.58 RUB
Bruttoprofit:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
Bruttoverlust:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 744.62 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 257.44 RUB (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
90.66%
Max deposit load:
122.52%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
439 (48.72%)
Short-Positionen:
462 (51.28%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.21 RUB
Durchschnittlicher Profit:
509.99 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-606.39 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-12 719.70 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 719.70 RUB (14)
Wachstum pro Monat :
-10.90%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 075.48 RUB
Maximaler:
54 686.62 RUB (96.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.78% (13 810.09 RUB)
Kapital:
45.50% (6 601.08 RUB)
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|37
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|30
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|NZDUSDrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|EURNZDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-80
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-25
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|NZDUSDrfd
|-3
|EURCADrfd
|127
|EURNZDrfd
|-64
|AUDNZDrfd
|30
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-7.2K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-714
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|NZDUSDrfd
|-186
|EURCADrfd
|13K
|EURNZDrfd
|-6.6K
|AUDNZDrfd
|4.4K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
Bester Trade: +4 147.64 RUB
Schlechtester Trade: -6 694 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 744.62 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 719.70 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
