- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
897
Profit Trades:
482 (53.73%)
Loss Trades:
415 (46.27%)
Best trade:
4 147.64 RUB
Worst trade:
-6 693.58 RUB
Gross Profit:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
Gross Loss:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (4 744.62 RUB)
Maximal consecutive profit:
9 257.44 RUB (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
90.66%
Max deposit load:
122.52%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
14
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
-0.12
Long Trades:
437 (48.72%)
Short Trades:
460 (51.28%)
Profit Factor:
0.97
Expected Payoff:
-7.17 RUB
Average Profit:
508.75 RUB
Average Loss:
-606.39 RUB
Maximum consecutive losses:
14 (-12 719.70 RUB)
Maximal consecutive loss:
-12 719.70 RUB (14)
Monthly growth:
-13.15%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
13 075.48 RUB
Maximal:
54 686.62 RUB (96.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
63.78% (13 810.09 RUB)
By Equity:
45.50% (6 601.08 RUB)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|36
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|NZDUSDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-92
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-37
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|EURCADrfd
|127
|NZDUSDrfd
|-10
|AUDNZDrfd
|30
|EURNZDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-8.6K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-1.7K
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|EURCADrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|-703
|AUDNZDrfd
|4.4K
|EURNZDrfd
|-8.3K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +4 147.64 RUB
Worst trade: -6 694 RUB
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +4 744.62 RUB
Maximal consecutive loss: -12 719.70 RUB
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-21%
0
0
USD
USD
42K
RUB
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
RUB
64%
1:40