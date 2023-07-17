SignalsSections
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 reviews
128 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 -21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
897
Profit Trades:
482 (53.73%)
Loss Trades:
415 (46.27%)
Best trade:
4 147.64 RUB
Worst trade:
-6 693.58 RUB
Gross Profit:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
Gross Loss:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (4 744.62 RUB)
Maximal consecutive profit:
9 257.44 RUB (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
90.66%
Max deposit load:
122.52%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
14
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
-0.12
Long Trades:
437 (48.72%)
Short Trades:
460 (51.28%)
Profit Factor:
0.97
Expected Payoff:
-7.17 RUB
Average Profit:
508.75 RUB
Average Loss:
-606.39 RUB
Maximum consecutive losses:
14 (-12 719.70 RUB)
Maximal consecutive loss:
-12 719.70 RUB (14)
Monthly growth:
-13.15%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
13 075.48 RUB
Maximal:
54 686.62 RUB (96.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
63.78% (13 810.09 RUB)
By Equity:
45.50% (6 601.08 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 36
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 29
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
EURCADrfd 27
NZDUSDrfd 26
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -92
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -37
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
EURCADrfd 127
NZDUSDrfd -10
AUDNZDrfd 30
EURNZDrfd -77
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -8.6K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -1.7K
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
EURCADrfd 13K
NZDUSDrfd -703
AUDNZDrfd 4.4K
EURNZDrfd -8.3K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4 147.64 RUB
Worst trade: -6 694 RUB
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +4 744.62 RUB
Maximal consecutive loss: -12 719.70 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Alfa
30 USD per month
-21%
0
0
USD
42K
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
64%
1:40
