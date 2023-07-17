SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 avis
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -7%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
818
Bénéfice trades:
428 (52.32%)
Perte trades:
390 (47.68%)
Meilleure transaction:
4 147.64 RUB
Pire transaction:
-6 693.58 RUB
Bénéfice brut:
225 436.93 RUB (299 780 pips)
Perte brute:
-224 755.67 RUB (282 140 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (6 735.62 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
9 257.44 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
89.66%
Charge de dépôt maximale:
122.52%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
398 (48.66%)
Courts trades:
420 (51.34%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.83 RUB
Bénéfice moyen:
526.72 RUB
Perte moyenne:
-576.30 RUB
Pertes consécutives maximales:
14 (-12 719.70 RUB)
Perte consécutive maximale:
-12 719.70 RUB (14)
Croissance mensuelle:
-7.80%
Prévision annuelle:
-94.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 841.74 RUB
Maximal:
44 245.26 RUB (78.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.78% (13 810.09 RUB)
Par fonds propres:
45.50% (6 601.08 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 234
USDCHFrfd 34
GBPUSDrfd 33
EURAUDrfd 33
USDJPYrfd 32
AUDCADrfd 32
AUDCHFrfd 31
AUDJPYrfd 30
GBPAUDrfd 30
EURJPYrfd 28
GBPCHFrfd 27
EURGBPrfd 25
AUDUSDrfd 25
EURCHFrfd 25
GBPJPYrfd 24
EURNZDrfd 24
NZDUSDrfd 23
GBPCADrfd 21
EURCADrfd 21
USDCADrfd 21
AUDNZDrfd 20
GBPNZDrfd 20
CHFJPYrfd 18
USDSGDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 86
USDCHFrfd -112
GBPUSDrfd -56
EURAUDrfd -94
USDJPYrfd -20
AUDCADrfd -60
AUDCHFrfd -37
AUDJPYrfd -33
GBPAUDrfd 66
EURJPYrfd 10
GBPCHFrfd -53
EURGBPrfd 29
AUDUSDrfd -54
EURCHFrfd 2
GBPJPYrfd 14
EURNZDrfd -81
NZDUSDrfd 25
GBPCADrfd 73
EURCADrfd 139
USDCADrfd -9
AUDNZDrfd 7
GBPNZDrfd 78
CHFJPYrfd 102
USDSGDrfd -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5K
USDCHFrfd -6.4K
GBPUSDrfd -4.2K
EURAUDrfd -9.3K
USDJPYrfd -757
AUDCADrfd -5.7K
AUDCHFrfd -1.3K
AUDJPYrfd -1.6K
GBPAUDrfd 12K
EURJPYrfd 2.7K
GBPCHFrfd -2.7K
EURGBPrfd 2.3K
AUDUSDrfd -3.1K
EURCHFrfd 543
GBPJPYrfd 947
EURNZDrfd -8.9K
NZDUSDrfd 1.7K
GBPCADrfd 6.5K
EURCADrfd 14K
USDCADrfd -354
AUDNZDrfd 1.2K
GBPNZDrfd 6.7K
CHFJPYrfd 9.7K
USDSGDrfd -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 147.64 RUB
Pire transaction: -6 694 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +6 735.62 RUB
Perte consécutive maximale: -12 719.70 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 715 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 504 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.09.30 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.09 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.08 01:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.06 00:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.05 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alfa
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
49K
RUB
115
0%
818
52%
90%
1.00
0.83
RUB
64%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.