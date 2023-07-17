SeñalesSecciones
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 comentarios
128 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
901
Transacciones Rentables:
486 (53.94%)
Transacciones Irrentables:
415 (46.06%)
Mejor transacción:
4 147.64 RUB
Peor transacción:
-6 693.58 RUB
Beneficio Bruto:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (4 744.62 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
9 257.44 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
90.66%
Carga máxima del depósito:
122.52%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
439 (48.72%)
Transacciones Cortas:
462 (51.28%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-4.21 RUB
Beneficio medio:
509.99 RUB
Pérdidas medias:
-606.39 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-12 719.70 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 719.70 RUB (14)
Crecimiento al mes:
-9.04%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13 075.48 RUB
Máxima:
54 686.62 RUB (96.59%)
Reducción relativa:
De balance:
63.78% (13 810.09 RUB)
De fondos:
45.50% (6 601.08 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 37
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 30
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
NZDUSDrfd 27
EURCADrfd 27
EURNZDrfd 26
AUDNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -80
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -25
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
NZDUSDrfd -3
EURCADrfd 127
EURNZDrfd -64
AUDNZDrfd 30
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -7.2K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -714
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
NZDUSDrfd -186
EURCADrfd 13K
EURNZDrfd -6.6K
AUDNZDrfd 4.4K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
