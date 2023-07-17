СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 отзывов
128 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
897
Прибыльных трейдов:
482 (53.73%)
Убыточных трейдов:
415 (46.27%)
Лучший трейд:
4 147.64 RUB
Худший трейд:
-6 693.58 RUB
Общая прибыль:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
Общий убыток:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 744.62 RUB)
Макс. прибыль в серии:
9 257.44 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
90.66%
Макс. загрузка депозита:
122.52%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
437 (48.72%)
Коротких трейдов:
460 (51.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-7.17 RUB
Средняя прибыль:
508.75 RUB
Средний убыток:
-606.39 RUB
Макс. серия проигрышей:
14 (-12 719.70 RUB)
Макс. убыток в серии:
-12 719.70 RUB (14)
Прирост в месяц:
-13.04%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 075.48 RUB
Максимальная:
54 686.62 RUB (96.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.78% (13 810.09 RUB)
По эквити:
45.50% (6 601.08 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 36
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 29
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
EURCADrfd 27
NZDUSDrfd 26
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -92
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -37
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
EURCADrfd 127
NZDUSDrfd -10
AUDNZDrfd 30
EURNZDrfd -77
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -8.6K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -1.7K
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
EURCADrfd 13K
NZDUSDrfd -703
AUDNZDrfd 4.4K
EURNZDrfd -8.3K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 147.64 RUB
Худший трейд: -6 694 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 744.62 RUB
Макс. убыток в серии: -12 719.70 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alfa
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
42K
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
64%
1:40
