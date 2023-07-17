- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
897
Прибыльных трейдов:
482 (53.73%)
Убыточных трейдов:
415 (46.27%)
Лучший трейд:
4 147.64 RUB
Худший трейд:
-6 693.58 RUB
Общая прибыль:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
Общий убыток:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 744.62 RUB)
Макс. прибыль в серии:
9 257.44 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
90.66%
Макс. загрузка депозита:
122.52%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
437 (48.72%)
Коротких трейдов:
460 (51.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-7.17 RUB
Средняя прибыль:
508.75 RUB
Средний убыток:
-606.39 RUB
Макс. серия проигрышей:
14 (-12 719.70 RUB)
Макс. убыток в серии:
-12 719.70 RUB (14)
Прирост в месяц:
-13.04%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 075.48 RUB
Максимальная:
54 686.62 RUB (96.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.78% (13 810.09 RUB)
По эквити:
45.50% (6 601.08 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|36
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|NZDUSDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-92
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-37
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|EURCADrfd
|127
|NZDUSDrfd
|-10
|AUDNZDrfd
|30
|EURNZDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-8.6K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-1.7K
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|EURCADrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|-703
|AUDNZDrfd
|4.4K
|EURNZDrfd
|-8.3K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 147.64 RUB
Худший трейд: -6 694 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 744.62 RUB
Макс. убыток в серии: -12 719.70 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
42K
RUB
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
RUB
64%
1:40