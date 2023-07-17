SegnaliSezioni
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 recensioni
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -7%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
818
Profit Trade:
428 (52.32%)
Loss Trade:
390 (47.68%)
Best Trade:
4 147.64 RUB
Worst Trade:
-6 693.58 RUB
Profitto lordo:
225 436.93 RUB (299 780 pips)
Perdita lorda:
-224 755.67 RUB (282 140 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6 735.62 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
9 257.44 RUB (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
89.66%
Massimo carico di deposito:
122.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
398 (48.66%)
Short Trade:
420 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.83 RUB
Profitto medio:
526.72 RUB
Perdita media:
-576.30 RUB
Massime perdite consecutive:
14 (-12 719.70 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 719.70 RUB (14)
Crescita mensile:
-7.80%
Previsione annuale:
-94.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 841.74 RUB
Massimale:
44 245.26 RUB (78.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.78% (13 810.09 RUB)
Per equità:
45.50% (6 601.08 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 234
USDCHFrfd 34
GBPUSDrfd 33
EURAUDrfd 33
USDJPYrfd 32
AUDCADrfd 32
AUDCHFrfd 31
AUDJPYrfd 30
GBPAUDrfd 30
EURJPYrfd 28
GBPCHFrfd 27
EURGBPrfd 25
AUDUSDrfd 25
EURCHFrfd 25
GBPJPYrfd 24
EURNZDrfd 24
NZDUSDrfd 23
GBPCADrfd 21
EURCADrfd 21
USDCADrfd 21
AUDNZDrfd 20
GBPNZDrfd 20
CHFJPYrfd 18
USDSGDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 86
USDCHFrfd -112
GBPUSDrfd -56
EURAUDrfd -94
USDJPYrfd -20
AUDCADrfd -60
AUDCHFrfd -37
AUDJPYrfd -33
GBPAUDrfd 66
EURJPYrfd 10
GBPCHFrfd -53
EURGBPrfd 29
AUDUSDrfd -54
EURCHFrfd 2
GBPJPYrfd 14
EURNZDrfd -81
NZDUSDrfd 25
GBPCADrfd 73
EURCADrfd 139
USDCADrfd -9
AUDNZDrfd 7
GBPNZDrfd 78
CHFJPYrfd 102
USDSGDrfd -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 5K
USDCHFrfd -6.4K
GBPUSDrfd -4.2K
EURAUDrfd -9.3K
USDJPYrfd -757
AUDCADrfd -5.7K
AUDCHFrfd -1.3K
AUDJPYrfd -1.6K
GBPAUDrfd 12K
EURJPYrfd 2.7K
GBPCHFrfd -2.7K
EURGBPrfd 2.3K
AUDUSDrfd -3.1K
EURCHFrfd 543
GBPJPYrfd 947
EURNZDrfd -8.9K
NZDUSDrfd 1.7K
GBPCADrfd 6.5K
EURCADrfd 14K
USDCADrfd -354
AUDNZDrfd 1.2K
GBPNZDrfd 6.7K
CHFJPYrfd 9.7K
USDSGDrfd -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 147.64 RUB
Worst Trade: -6 694 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 735.62 RUB
Massima perdita consecutiva: -12 719.70 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 715 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 504 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.10.18 09:31
No swaps are charged
2024.09.30 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.09 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.08 01:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.06 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.06 00:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.05 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
