- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
901
Negociações com lucro:
486 (53.94%)
Negociações com perda:
415 (46.06%)
Melhor negociação:
4 147.64 RUB
Pior negociação:
-6 693.58 RUB
Lucro bruto:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
Perda bruta:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 744.62 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 257.44 RUB (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.66%
Depósito máximo carregado:
122.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
439 (48.72%)
Negociações curtas:
462 (51.28%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-4.21 RUB
Lucro médio:
509.99 RUB
Perda média:
-606.39 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-12 719.70 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-12 719.70 RUB (14)
Crescimento mensal:
-10.44%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 075.48 RUB
Máximo:
54 686.62 RUB (96.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.78% (13 810.09 RUB)
Pelo Capital Líquido:
45.50% (6 601.08 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|37
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|30
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|NZDUSDrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|EURNZDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-80
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-25
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|NZDUSDrfd
|-3
|EURCADrfd
|127
|EURNZDrfd
|-64
|AUDNZDrfd
|30
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-7.2K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-714
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|NZDUSDrfd
|-186
|EURCADrfd
|13K
|EURNZDrfd
|-6.6K
|AUDNZDrfd
|4.4K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 147.64 RUB
Pior negociação: -6 694 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +4 744.62 RUB
Máxima perda consecutiva: -12 719.70 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-16%
0
0
USD
USD
44K
RUB
RUB
128
0%
901
53%
91%
0.98
-4.21
RUB
RUB
64%
1:40