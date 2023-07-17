SinaisSeções
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 comentários
128 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
901
Negociações com lucro:
486 (53.94%)
Negociações com perda:
415 (46.06%)
Melhor negociação:
4 147.64 RUB
Pior negociação:
-6 693.58 RUB
Lucro bruto:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
Perda bruta:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 744.62 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 257.44 RUB (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.66%
Depósito máximo carregado:
122.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
439 (48.72%)
Negociações curtas:
462 (51.28%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-4.21 RUB
Lucro médio:
509.99 RUB
Perda média:
-606.39 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-12 719.70 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-12 719.70 RUB (14)
Crescimento mensal:
-10.44%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 075.48 RUB
Máximo:
54 686.62 RUB (96.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.78% (13 810.09 RUB)
Pelo Capital Líquido:
45.50% (6 601.08 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 37
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 30
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
NZDUSDrfd 27
EURCADrfd 27
EURNZDrfd 26
AUDNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -80
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -25
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
NZDUSDrfd -3
EURCADrfd 127
EURNZDrfd -64
AUDNZDrfd 30
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -7.2K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -714
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
NZDUSDrfd -186
EURCADrfd 13K
EURNZDrfd -6.6K
AUDNZDrfd 4.4K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 147.64 RUB
Pior negociação: -6 694 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +4 744.62 RUB
Máxima perda consecutiva: -12 719.70 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

