トレード:
901
利益トレード:
486 (53.94%)
損失トレード:
415 (46.06%)
ベストトレード:
4 147.64 RUB
最悪のトレード:
-6 693.58 RUB
総利益:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
総損失:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 744.62 RUB)
最大連続利益:
9 257.44 RUB (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
90.66%
最大入金額:
122.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
439 (48.72%)
短いトレード:
462 (51.28%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-4.21 RUB
平均利益:
509.99 RUB
平均損失:
-606.39 RUB
最大連続の負け:
14 (-12 719.70 RUB)
最大連続損失:
-12 719.70 RUB (14)
月間成長:
-10.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13 075.48 RUB
最大の:
54 686.62 RUB (96.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.78% (13 810.09 RUB)
エクイティによる:
45.50% (6 601.08 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|37
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|30
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|NZDUSDrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|EURNZDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-80
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-25
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|NZDUSDrfd
|-3
|EURCADrfd
|127
|EURNZDrfd
|-64
|AUDNZDrfd
|30
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-7.2K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-714
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|NZDUSDrfd
|-186
|EURCADrfd
|13K
|EURNZDrfd
|-6.6K
|AUDNZDrfd
|4.4K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
ベストトレード: +4 147.64 RUB
最悪のトレード: -6 694 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 744.62 RUB
最大連続損失: -12 719.70 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
