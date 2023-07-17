シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
レビュー0件
128週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
901
利益トレード:
486 (53.94%)
損失トレード:
415 (46.06%)
ベストトレード:
4 147.64 RUB
最悪のトレード:
-6 693.58 RUB
総利益:
247 856.61 RUB (338 779 pips)
総損失:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 744.62 RUB)
最大連続利益:
9 257.44 RUB (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
90.66%
最大入金額:
122.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
439 (48.72%)
短いトレード:
462 (51.28%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-4.21 RUB
平均利益:
509.99 RUB
平均損失:
-606.39 RUB
最大連続の負け:
14 (-12 719.70 RUB)
最大連続損失:
-12 719.70 RUB (14)
月間成長:
-10.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13 075.48 RUB
最大の:
54 686.62 RUB (96.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.78% (13 810.09 RUB)
エクイティによる:
45.50% (6 601.08 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 37
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 30
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
NZDUSDrfd 27
EURCADrfd 27
EURNZDrfd 26
AUDNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -80
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -25
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
NZDUSDrfd -3
EURCADrfd 127
EURNZDrfd -64
AUDNZDrfd 30
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -7.2K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -714
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
NZDUSDrfd -186
EURCADrfd 13K
EURNZDrfd -6.6K
AUDNZDrfd 4.4K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 147.64 RUB
最悪のトレード: -6 694 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 744.62 RUB
最大連続損失: -12 719.70 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Alfa
30 USD/月
-16%
0
0
USD
44K
RUB
128
0%
901
53%
91%
0.98
-4.21
RUB
64%
1:40
