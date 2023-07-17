- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
897
盈利交易:
482 (53.73%)
亏损交易:
415 (46.27%)
最好交易:
4 147.64 RUB
最差交易:
-6 693.58 RUB
毛利:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
毛利亏损:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
最大连续赢利:
15 (4 744.62 RUB)
最大连续盈利:
9 257.44 RUB (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.66%
最大入金加载:
122.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.12
长期交易:
437 (48.72%)
短期交易:
460 (51.28%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-7.17 RUB
平均利润:
508.75 RUB
平均损失:
-606.39 RUB
最大连续失误:
14 (-12 719.70 RUB)
最大连续亏损:
-12 719.70 RUB (14)
每月增长:
-14.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13 075.48 RUB
最大值:
54 686.62 RUB (96.59%)
相对跌幅:
结余:
63.78% (13 810.09 RUB)
净值:
45.50% (6 601.08 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|238
|USDCHFrfd
|41
|USDJPYrfd
|37
|EURAUDrfd
|36
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|GBPUSDrfd
|34
|AUDJPYrfd
|32
|EURJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|NZDUSDrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|25
|GBPCADrfd
|24
|USDCADrfd
|24
|CHFJPYrfd
|21
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|89
|USDCHFrfd
|-92
|USDJPYrfd
|8
|EURAUDrfd
|-92
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|GBPUSDrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|EURJPYrfd
|-29
|AUDUSDrfd
|-37
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|EURCADrfd
|127
|NZDUSDrfd
|-10
|AUDNZDrfd
|30
|EURNZDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|78
|USDCADrfd
|-28
|CHFJPYrfd
|76
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|5.3K
|USDCHFrfd
|-4.8K
|USDJPYrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|-8.6K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|EURJPYrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-1.7K
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|EURCADrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|-703
|AUDNZDrfd
|4.4K
|EURNZDrfd
|-8.3K
|GBPCADrfd
|7.2K
|USDCADrfd
|-1.9K
|CHFJPYrfd
|7.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 147.64 RUB
最差交易: -6 694 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +4 744.62 RUB
最大连续亏损: -12 719.70 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-21%
0
0
USD
USD
42K
RUB
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
RUB
64%
1:40