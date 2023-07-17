信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0条评论
128
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -21%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
897
盈利交易:
482 (53.73%)
亏损交易:
415 (46.27%)
最好交易:
4 147.64 RUB
最差交易:
-6 693.58 RUB
毛利:
245 218.69 RUB (334 183 pips)
毛利亏损:
-251 653.83 RUB (321 423 pips)
最大连续赢利:
15 (4 744.62 RUB)
最大连续盈利:
9 257.44 RUB (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.66%
最大入金加载:
122.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.12
长期交易:
437 (48.72%)
短期交易:
460 (51.28%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-7.17 RUB
平均利润:
508.75 RUB
平均损失:
-606.39 RUB
最大连续失误:
14 (-12 719.70 RUB)
最大连续亏损:
-12 719.70 RUB (14)
每月增长:
-14.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13 075.48 RUB
最大值:
54 686.62 RUB (96.59%)
相对跌幅:
结余:
63.78% (13 810.09 RUB)
净值:
45.50% (6 601.08 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 238
USDCHFrfd 41
USDJPYrfd 37
EURAUDrfd 36
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
GBPUSDrfd 34
AUDJPYrfd 32
EURJPYrfd 32
AUDUSDrfd 29
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
EURCADrfd 27
NZDUSDrfd 26
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 25
GBPCADrfd 24
USDCADrfd 24
CHFJPYrfd 21
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 89
USDCHFrfd -92
USDJPYrfd 8
EURAUDrfd -92
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
GBPUSDrfd -49
AUDJPYrfd -76
EURJPYrfd -29
AUDUSDrfd -37
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
EURCADrfd 127
NZDUSDrfd -10
AUDNZDrfd 30
EURNZDrfd -77
GBPCADrfd 78
USDCADrfd -28
CHFJPYrfd 76
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 5.3K
USDCHFrfd -4.8K
USDJPYrfd 2.8K
EURAUDrfd -8.6K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
GBPUSDrfd -3.7K
AUDJPYrfd -5.3K
EURJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd -1.7K
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
EURCADrfd 13K
NZDUSDrfd -703
AUDNZDrfd 4.4K
EURNZDrfd -8.3K
GBPCADrfd 7.2K
USDCADrfd -1.9K
CHFJPYrfd 7.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 147.64 RUB
最差交易: -6 694 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +4 744.62 RUB
最大连续亏损: -12 719.70 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alfa
每月30 USD
-21%
0
0
USD
42K
RUB
128
0%
897
53%
91%
0.97
-7.17
RUB
64%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载