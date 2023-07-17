시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Alfa
sevak sargsyan

Alfa

sevak sargsyan
0 리뷰
130
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
913
이익 거래:
491 (53.77%)
손실 거래:
422 (46.22%)
최고의 거래:
4 147.64 RUB
최악의 거래:
-6 693.58 RUB
총 수익:
250 215.40 RUB (343 152 pips)
총 손실:
-258 246.48 RUB (330 994 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 744.62 RUB)
연속 최대 이익:
9 257.44 RUB (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
90.66%
최대 입금량:
122.52%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
444 (48.63%)
숏(주식차입매도):
469 (51.37%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-8.80 RUB
평균 이익:
509.60 RUB
평균 손실:
-611.96 RUB
연속 최대 손실:
14 (-12 719.70 RUB)
연속 최대 손실:
-12 719.70 RUB (14)
월별 성장률:
-8.31%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 075.48 RUB
최대한의:
54 686.62 RUB (96.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.78% (13 810.09 RUB)
자본금별:
45.50% (6 601.08 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 239
USDCHFrfd 42
USDJPYrfd 39
EURAUDrfd 37
GBPUSDrfd 35
AUDCHFrfd 35
AUDCADrfd 35
GBPAUDrfd 35
EURJPYrfd 33
AUDJPYrfd 32
AUDUSDrfd 30
GBPCHFrfd 29
EURGBPrfd 28
NZDUSDrfd 28
EURCHFrfd 28
GBPJPYrfd 27
EURCADrfd 27
EURNZDrfd 27
GBPCADrfd 26
AUDNZDrfd 25
USDCADrfd 25
CHFJPYrfd 22
GBPNZDrfd 21
USDSGDrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd 79
USDCHFrfd -98
USDJPYrfd 15
EURAUDrfd -80
GBPUSDrfd -84
AUDCHFrfd -40
AUDCADrfd -50
GBPAUDrfd 73
EURJPYrfd -49
AUDJPYrfd -76
AUDUSDrfd -25
GBPCHFrfd -34
EURGBPrfd 36
NZDUSDrfd 6
EURCHFrfd -20
GBPJPYrfd -30
EURCADrfd 127
EURNZDrfd -57
GBPCADrfd 91
AUDNZDrfd 30
USDCADrfd -44
CHFJPYrfd 56
GBPNZDrfd 79
USDSGDrfd -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 4.5K
USDCHFrfd -5.2K
USDJPYrfd 3.8K
EURAUDrfd -7.2K
GBPUSDrfd -6.3K
AUDCHFrfd -1.1K
AUDCADrfd -4.4K
GBPAUDrfd 13K
EURJPYrfd -3.2K
AUDJPYrfd -5.3K
AUDUSDrfd -714
GBPCHFrfd -1.5K
EURGBPrfd 2.8K
NZDUSDrfd 565
EURCHFrfd -491
GBPJPYrfd -3K
EURCADrfd 13K
EURNZDrfd -5.6K
GBPCADrfd 8.6K
AUDNZDrfd 4.4K
USDCADrfd -3.4K
CHFJPYrfd 5.1K
GBPNZDrfd 7K
USDSGDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 147.64 RUB
최악의 거래: -6 694 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 744.62 RUB
연속 최대 손실: -12 719.70 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 820 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Alfa
월별 30 USD
-24%
0
0
USD
40K
RUB
130
0%
913
53%
91%
0.96
-8.80
RUB
64%
1:40
