- 자본
- 축소
트레이드:
913
이익 거래:
491 (53.77%)
손실 거래:
422 (46.22%)
최고의 거래:
4 147.64 RUB
최악의 거래:
-6 693.58 RUB
총 수익:
250 215.40 RUB (343 152 pips)
총 손실:
-258 246.48 RUB (330 994 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 744.62 RUB)
연속 최대 이익:
9 257.44 RUB (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
90.66%
최대 입금량:
122.52%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
444 (48.63%)
숏(주식차입매도):
469 (51.37%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-8.80 RUB
평균 이익:
509.60 RUB
평균 손실:
-611.96 RUB
연속 최대 손실:
14 (-12 719.70 RUB)
연속 최대 손실:
-12 719.70 RUB (14)
월별 성장률:
-8.31%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 075.48 RUB
최대한의:
54 686.62 RUB (96.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.78% (13 810.09 RUB)
자본금별:
45.50% (6 601.08 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|239
|USDCHFrfd
|42
|USDJPYrfd
|39
|EURAUDrfd
|37
|GBPUSDrfd
|35
|AUDCHFrfd
|35
|AUDCADrfd
|35
|GBPAUDrfd
|35
|EURJPYrfd
|33
|AUDJPYrfd
|32
|AUDUSDrfd
|30
|GBPCHFrfd
|29
|EURGBPrfd
|28
|NZDUSDrfd
|28
|EURCHFrfd
|28
|GBPJPYrfd
|27
|EURCADrfd
|27
|EURNZDrfd
|27
|GBPCADrfd
|26
|AUDNZDrfd
|25
|USDCADrfd
|25
|CHFJPYrfd
|22
|GBPNZDrfd
|21
|USDSGDrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|79
|USDCHFrfd
|-98
|USDJPYrfd
|15
|EURAUDrfd
|-80
|GBPUSDrfd
|-84
|AUDCHFrfd
|-40
|AUDCADrfd
|-50
|GBPAUDrfd
|73
|EURJPYrfd
|-49
|AUDJPYrfd
|-76
|AUDUSDrfd
|-25
|GBPCHFrfd
|-34
|EURGBPrfd
|36
|NZDUSDrfd
|6
|EURCHFrfd
|-20
|GBPJPYrfd
|-30
|EURCADrfd
|127
|EURNZDrfd
|-57
|GBPCADrfd
|91
|AUDNZDrfd
|30
|USDCADrfd
|-44
|CHFJPYrfd
|56
|GBPNZDrfd
|79
|USDSGDrfd
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|4.5K
|USDCHFrfd
|-5.2K
|USDJPYrfd
|3.8K
|EURAUDrfd
|-7.2K
|GBPUSDrfd
|-6.3K
|AUDCHFrfd
|-1.1K
|AUDCADrfd
|-4.4K
|GBPAUDrfd
|13K
|EURJPYrfd
|-3.2K
|AUDJPYrfd
|-5.3K
|AUDUSDrfd
|-714
|GBPCHFrfd
|-1.5K
|EURGBPrfd
|2.8K
|NZDUSDrfd
|565
|EURCHFrfd
|-491
|GBPJPYrfd
|-3K
|EURCADrfd
|13K
|EURNZDrfd
|-5.6K
|GBPCADrfd
|8.6K
|AUDNZDrfd
|4.4K
|USDCADrfd
|-3.4K
|CHFJPYrfd
|5.1K
|GBPNZDrfd
|7K
|USDSGDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 147.64 RUB
최악의 거래: -6 694 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 744.62 RUB
연속 최대 손실: -12 719.70 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-24%
0
0
USD
USD
40K
RUB
RUB
130
0%
913
53%
91%
0.96
-8.80
RUB
RUB
64%
1:40