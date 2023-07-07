SinyallerBölümler
FUTURE USDJPY
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 30%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
592 (71.93%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (28.07%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-32.07 USD
Brüt kâr:
913.99 USD (107 756 pips)
Brüt zarar:
-870.53 USD (90 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (143.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.27 USD (29)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
13.69%
Maks. mevduat yükü:
44.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
380 (46.17%)
Satış işlemleri:
443 (53.83%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-3.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.18 USD (5)
Aylık büyüme:
-30.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
219.73 USD (79.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.85% (219.69 USD)
Varlığa göre:
26.27% (11.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
İnceleme yok
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.10 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 09:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.22 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 12:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.13 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
