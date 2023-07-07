- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
592 (71.93%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (28.07%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-32.07 USD
Brüt kâr:
913.99 USD (107 756 pips)
Brüt zarar:
-870.53 USD (90 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (143.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.27 USD (29)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
13.69%
Maks. mevduat yükü:
44.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
380 (46.17%)
Satış işlemleri:
443 (53.83%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-3.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.18 USD (5)
Aylık büyüme:
-30.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
219.73 USD (79.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.85% (219.69 USD)
Varlığa göre:
26.27% (11.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|823
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +143.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
116
100%
823
71%
14%
1.04
0.05
USD
USD
80%
1:500